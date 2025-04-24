Приближаются первые весенние заморозки: ночи будут очень холодными

Во второй половине дня местами возможны грозы, более вероятные на южной стороне. Ветер будет слабым, 6–11 м/с, направление его будет колебаться от северного до северо-западного. Максимальная температура воздуха будет распределена крайне неравномерно — от 16–21 градуса тепла на юго-востоке Литвы до 10–15 градусов тепла на северо-западе. Ночью с четверга на пятницу ожидается переменная облачность и сухая погода. Северный ветер ослабеет до 4–9 м/с. Минимальная температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла, а местами заморозки на поверхности почвы достигнут 3 градусов холода.