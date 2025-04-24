2025.04.24 09:12

Приближаются первые весенние заморозки: ночи будут очень холодными

 
Elta
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Šalnos
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В четверг, благодаря движущемуся окклюзионному атмосферному фронту, мы увидим ясное небо после дождя, в основном кратковременного, который ожидается в большинстве районов страны.

Во второй половине дня местами возможны грозы, более вероятные на южной стороне. Ветер будет слабым, 6–11 м/с, направление его будет колебаться от северного до северо-западного. Максимальная температура воздуха будет распределена крайне неравномерно — от 16–21 градуса тепла на юго-востоке Литвы до 10–15 градусов тепла на северо-западе. Ночью с четверга на пятницу ожидается переменная облачность и сухая погода. Северный ветер ослабеет до 4–9 м/с. Минимальная температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла, а местами заморозки на поверхности почвы достигнут 3 градусов холода.

В пятницу облачность немного увеличится, но погода останется сухой, с большим количеством солнечного света. Ветер сохранит свое направление, но несколько усилится, его скорость достигнет 7–12 м/с. Термометры по стране покажут весеннюю температуру 11–16 градусов тепла.

Выходные начнутся с прохладной погоды, возможны небольшие осадки. В субботу ветер немного усилится, днем ​​скорость составит 9–14 м/с. Ночью температура во многих местах составит 1-3 градуса тепла, местами 4-6 градусов тепла, но местами воздух и поверхность почвы уже будут покрываться заморозками до 0-5 градусов холода.

Днем температура воздуха останется умеренной и составит 7–12 градусов.

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