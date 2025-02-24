Приближается впечатляющее явление: его можно будет увидеть и в Литве

Первое затмение можно будет увидеть 13-14 марта, а второе 7 сентября. Оба раза Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в красный цвет. Солнечный свет во время затмения преломляется и рассеивается, проходя через земную атмосферу. До Луны во время затмения доходят только лучи из красной части спектра. В результате она приобретает багровый оттенок.