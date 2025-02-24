2025.02.24 07:00

Приближается впечатляющее явление: его можно будет увидеть и в Литве

 
ru.DELFI.lt
Kruvinasis mėnulis
Kruvinasis mėnulis

2025 год преподнесет немало сюрпризов для тех, кто любит наблюдать за небесными телами – В Европе можно будет увидеть два полных лунных затмения, которые называют „Кровавой Луной“, пишет портал madeinvilnius.lt.

Первое затмение можно будет увидеть 13-14 марта, а второе 7 сентября. Оба раза Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в красный цвет. Солнечный свет во время затмения преломляется и рассеивается, проходя через земную атмосферу. До Луны во время затмения доходят только лучи из красной части спектра. В результате она приобретает багровый оттенок.

Оба полных лунных затмения можно будет увидеть и в Литве, если позволят погодные условия.

Увидеть это явление можно без дополнительного оснащения. Однако лучше выбирать место подальше от освещенных участков.

В 2025 году ожидается и частичное солнечное затмение – его можно будет увидеть 29 марта. Луна закроет 1/5 часть Солнца.

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