Приближается впечатляющее явление: его можно будет увидеть и в Литве

Первое затмение можно будет увидеть 13-14 марта, а второе 7 сентября. Оба раза Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в красный цвет. Солнечный свет во время затмения преломляется и рассеивается, проходя через земную атмосферу. До Луны во время затмения доходят только лучи из красной части спектра. В результате она приобретает багровый оттенок.
Оба полных лунных затмения можно будет увидеть и в Литве, если позволят погодные условия.
Увидеть это явление можно без дополнительного оснащения. Однако лучше выбирать место подальше от освещенных участков.
В 2025 году ожидается и частичное солнечное затмение – его можно будет увидеть 29 марта. Луна закроет 1/5 часть Солнца.