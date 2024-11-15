Приближается реформа воинской службы – первые изменения 17-летних ждут в следующем году

„С 2026 года в списки призывников будут включать всех юношей, окончивших школы и достигших 18-летия. Цель этих изменений - укрепление армии путем последовательного увеличения числа военнослужащих и быстрого формирования резерва“, – сказал представитель Минобороны полковник-лейтенант Деймантас Чижюс.
По его словам, эти изменения с 2026 г. позволят перейти к всеобщему призыву.
Кроме того, хотят, чтобы юноши, достигшие 18-летия, попав в список призывников, не ждали повестки, а сами выбирали службу. В таком случае они смогут согласовать время и место службы в армии – выбрать конкретную воинскую часть. Кроме того, добровольцам будут платить больше денег. Все отслужившие в армии при поступлении в вузы будут получать дополнительные 0,5 балла.
Летом 2024 года, по заказу Минобороны, компанией Spinter tyrimai был проведен опрос. 51% его участников одобрили призыв молодых людей сразу после окончания школы, без возможности отсрочить службу.