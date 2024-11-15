Приближается реформа воинской службы – первые изменения 17-летних ждут в следующем году

С 1 января 2025 года 17-летние молодые люди, отметившие день рождения, должны в течение месяца связаться с комиссариатом Литовской армии и пройти медкомиссию, во время которой оценят пригодность к службе, информирует Минобороны Литвы. Так будут готовится к реформе обязательной воинской службы, которая стартует 1 января 2026 года. В ноябре-декабре этого года Минобороны инициирует кампанию „Нерядовые“, во время которой молодых людей будут привлекать к службе в армии.