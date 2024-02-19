Президентский рейтинг: пока лидеры не меняются

На второй строке рейтинга - адвокат Игнас Вегеле (10,8%). Опрос проводился еще до того, как Вегеле объявил о своем решении участвовать в выборах.

На третьей строке рейтинга Вилия Блинкявичюсе - 9,2%.

На четвертой строке рейтинга премьер-министр Ингрида Шимоните - 7,4%.

Далее в рейтинге идет кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига - 3,6%.

2,8% жителей голосовали бы за самовыдвиженца Эдуардаса Вайткуса, 2% - за кандидата Партии свободы Дайнюса Жалимаса.

Еще 1,8% респондентов голосовали бы за кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса. Еще столько же респондентов намеревались голосовать за кандидата Партии труда Андрюс Мазуронис.

За самовыдвижендца, бывшего командарма Валдаса Туткуса планировали голосовать 1,7%, а за бывшего кандидата на пост главы LRT Зенонаса Андруленаса – 0,2% респондентов.