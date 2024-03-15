Президентский рейтинг: новый рекорд и яростная борьба

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Pretendentai į kandidatus prezidento rinkimuose.
Pretendentai į kandidatus prezidento rinkimuose.
ФОТО: DELFI

Действующий президент Гитанас Науседа, претендующий на второй срок, достиг невиданных позиций рейтинга, таковы данные нового опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–25 февраля.

На первой строке президентского рейтинга - нынешний глава страны Гитанас Науседа - 23,5% в январе и 28,5% в феврале (рейтинг вырос больше чем на 5%). Это самый высокий результат Науседы с октября 2022 г.

На втором месте адвокат Игнас Вегеле - 12,2% в январе и 13,4% в феврале.

Третье место - премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,9% в январе и 12,8% в феврале.

Далее идет нынешний депутат Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 3,3%, в феврале – 4,7%.

Пятую позицию занимает кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - в январе 4,1%, в феврале – 4,3%.

За ним следует самовыдвиженец, экс-командарм Валдас Туткус - в январе 1,7%, а в феврале 3% голосов.

На последней строке рейтинга - кандидат Литовского союза крестьян
и зеленых Аурелиюс Верига - в январе 2,8%, в феврале 2,6% голосов.

В список были включены Зенонас Андруленас, Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Андрюс Мазуронис, Арунас Римкус, Эдуардас Вайткус, но все они набрали меньше 2% голосов.

Все вместе в январе они получили 12,2%, а в феврале7,5 % голосов.

Delfi отмечает, что Зенонас Андруленас к моменту публикации статьи лишился статуса кандидата.

В январе 6,7%, а в феврале – 8,1% респондентов не планировали голосовать.

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