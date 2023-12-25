Президентский рейтинг: лидер рейтинга - Науседа, Шимоните отстает от первой тройки

По данным опроса, проведенного 16–27 ноября, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Науседу голосовал бы 31,1% участников опроса. Главу страны положительно оценили 77% респондентов, а отрицательно – 17%. Еще 6% участников опроса не ответили на вопрос.
На второй строке рейтинга - адвокат Игнас Вегеле. За него планировали голосовать 12,7% участников опроса. Этому человеку доверяют 45%, а не доверяют – 31% респондентов.
За Вегеле идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте, которая еще не сказала, будет ли участвовать в выборах. За нее готовы голосовать 11,5% участников опроса. Блинкявичюте положительно оценивают 59%, а отрицательно – 31% участников опроса.
За Шимоните намерены голосовать 5,6% респондентов. Положительно ее оценивают 21%, а отрицательно 74% участников опроса.
Далее в рейтинге идет кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига. За него голосовали бы 3,6% респондентов. Этого политика положительно оценивают 36%, а отрицательно - 52% участников опроса.
Еще 3,1% намерен поддержать кандидатуру Виктории Чмилите-Нильсен. В конце ноября она сообщила, что не будет участвовать в президентских выборах, но опрос проводился еще до этого заявления.
За кандидата Партии свободы Дайнюса Жалимаса голосовали бы 2,9% респондентов, за профессора Литовского университета медицинских наук Эдуардаса Вайткуса - 2,7%, за бывшего командарма Валдаса Туткуса - 2,7%, за мэра Казлу Руды Мантаса Варашку - 1,6%, за кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса - 1,3%.
Во время опроса в числе кандидатов был и участник беспорядков Антанас Кандротас (по кличке Целофанас), за него голосовал бы 1,1% участников опроса. Однако Главизбирком не допустил его к выборам.
Опрос был проведен 16-27 ноября 2023 г., в нем участвовали 1018 жителей Литвы старше 18 лет.