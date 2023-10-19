Президентские выборы: в рейтинге кандидатов особых перемен нет

В таблице рейтинга кандидатов в президенты - штиль, нет изменений больше допустимой погрешности. К таким выводам можно прийти при взгляде на результаты опроса от 18–26 сентября, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Как и прежде, в рейтингах лидирует президент Гитанас Науседа. Он еще не сообщил, будет ли участвовать в выборах.