Президентская служба: продление обязательной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно

„Продление срока обязательной начальной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно. Инвестиции должны быть не только в дополнительную инфраструктуру для солдат, но и в их обеспечение“, - подчеркнул советник президента Ридас Ясюленис.

„Такое решение должно быть хорошо подготовлено, что является прямой обязанностью руководства Литовской армии и Министерства обороны. Именно здесь должны быть сформулированы военные и военно-политические советы с конкретными расчетами и планами реализации“, - подчеркнул он.

Кроме того, президентская служба подчеркивает важность принципа всеобщей обороны.