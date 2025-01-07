Президентская служба: продление обязательной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно

„Продление срока обязательной начальной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно. Инвестиции должны быть не только в дополнительную инфраструктуру для солдат, но и в их обеспечение“, - подчеркнул советник президента Ридас Ясюленис.
„Такое решение должно быть хорошо подготовлено, что является прямой обязанностью руководства Литовской армии и Министерства обороны. Именно здесь должны быть сформулированы военные и военно-политические советы с конкретными расчетами и планами реализации“, - подчеркнул он.
Кроме того, президентская служба подчеркивает важность принципа всеобщей обороны.
„Президент подчеркивает, что при укреплении обороны государства особенно важен принцип всеобщей обороны, а это значит, что в случае угрозы не только вооруженные силы страны должны быть готовы защитить государство, но и его граждане, что государство должно защищаться как военными, так и невоенными средствами“, - говорится в комментарии.