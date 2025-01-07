2025.01.07 07:12

Президентская служба: продление обязательной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės karo prievolininkų sąrašų sudarymas
Lietuvos kariuomenės karo prievolininkų sąrašų sudarymas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримас Еглинскас упомянул о возможности продления срока обязательной военной службы, президентская служба, в свою очередь, подчеркивает, что такие планы потребуют крупных инвестиций в военную инфраструктуру и обеспечение солдат. Кроме того, по мнению главы страны, решения относительно срока службы должны приниматься на основе совместной оценки армии и Министерства обороны.

„Продление срока обязательной начальной военной службы без дополнительных инвестиций невозможно. Инвестиции должны быть не только в дополнительную инфраструктуру для солдат, но и в их обеспечение“, - подчеркнул советник президента Ридас Ясюленис.

„Такое решение должно быть хорошо подготовлено, что является прямой обязанностью руководства Литовской армии и Министерства обороны. Именно здесь должны быть сформулированы военные и военно-политические советы с конкретными расчетами и планами реализации“, - подчеркнул он.

Кроме того, президентская служба подчеркивает важность принципа всеобщей обороны.

„Президент подчеркивает, что при укреплении обороны государства особенно важен принцип всеобщей обороны, а это значит, что в случае угрозы не только вооруженные силы страны должны быть готовы защитить государство, но и его граждане, что государство должно защищаться как военными, так и невоенными средствами“, - говорится в комментарии.

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