Президентская служба ответила вице-министру финансов: это ничем оправдать нельзя

„Личную позицию вице-министра с учетом его должности трудно понять и оправдать“, – сказал советник президента Томас Бержинскас.
Несколько лет назад Гаврилов в фейсбуке разместил поздравления с 9 мая, с Днем победы. В комментарии LRT он сказал, что лоялен Литве, но 9 мая он будет отмечать в в будущем, поскольку этот день важен для его семьи.
Напомним, что в России 9 мая отмечают день победы над нацизмом. Между тем Европа отмечает окончания Второй мировой войны 8 мая. После окончания ВМВ Литва была оккупирована СССР.
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