2025.01.10 15:23

Президентская служба ответила вице-министру финансов: это ничем оправдать нельзя

 
ELTA
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
Gegužės 9-osios minėjimas Klaipėdoje
Gegužės 9-osios minėjimas Klaipėdoje
ФОТО: Mindaugas Milinis

Вице-министр финансов Валентин Гаврилов сказал, что он и в будущем намерен отмечать 9 мая. Президентская служба отметила, что такую позицию нельзя ничем оправдать, если принять во внимание должность Гаврилова.

„Личную позицию вице-министра с учетом его должности трудно понять и оправдать“, – сказал советник президента Томас Бержинскас.

Несколько лет назад Гаврилов в фейсбуке разместил поздравления с 9 мая, с Днем победы. В комментарии LRT он сказал, что лоялен Литве, но 9 мая он будет отмечать в в будущем, поскольку этот день важен для его семьи.

Напомним, что в России 9 мая отмечают день победы над нацизмом. Между тем Европа отмечает окончания Второй мировой войны 8 мая. После окончания ВМВ Литва была оккупирована СССР.

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