2024.07.17 07:02

Президентская служба отреагировала на упреки Православной церкви Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Metropolitas Inokentijus
Metropolitas Inokentijus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Представители Православной церкви Литвы не были приглашены на праздник по случаю инаугурации президента Гитанаса Науседы из-за того, что они подчиняются Московскому патриархату, поддерживающему войну в Украине, сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.

„Их патриарх благословляет эту кровопролитную войну. (...) Именно поэтому в Литве появился Константинопольский патриархат, поскольку священники и верующие не могли больше там оставаться. Поэтому православные в Литве сменили руководство“, – сказал Ясюлёнис.

По его словам, президентскую службу не убедили публичные заявления священников Московского патриархата, будто они отмежевались от своего руководства и не согласны с его позицией в вопросе войны в Украине.

„(Единственный) способ отмежеваться - выйти из состава Московского патриархата“, – сказал Ясюлёнис.

Он обратил внимание на то, что в пятницу на торжество были приглашены священники Константинопольского патриархата, которые участвовали в мероприятии.

Напомним, что в субботу представители Православной Церкви Литвы распространили заявление, в котором выразили удивление в связи с тем, что их, представителей второй по величине признанной государством религии, не пригласили на торжество по случаю инаугурации президента.

В заявлении напоминали, что главы Православной церкви Литвы не раз заявляли, что выступают против войны, осуждаю ее и молятся за ее окончание.

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