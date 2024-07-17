Президентская служба отреагировала на упреки Православной церкви Литвы

„Их патриарх благословляет эту кровопролитную войну. (...) Именно поэтому в Литве появился Константинопольский патриархат, поскольку священники и верующие не могли больше там оставаться. Поэтому православные в Литве сменили руководство“, – сказал Ясюлёнис.
По его словам, президентскую службу не убедили публичные заявления священников Московского патриархата, будто они отмежевались от своего руководства и не согласны с его позицией в вопросе войны в Украине.
„(Единственный) способ отмежеваться - выйти из состава Московского патриархата“, – сказал Ясюлёнис.
Он обратил внимание на то, что в пятницу на торжество были приглашены священники Константинопольского патриархата, которые участвовали в мероприятии.
Напомним, что в субботу представители Православной Церкви Литвы распространили заявление, в котором выразили удивление в связи с тем, что их, представителей второй по величине признанной государством религии, не пригласили на торжество по случаю инаугурации президента.
В заявлении напоминали, что главы Православной церкви Литвы не раз заявляли, что выступают против войны, осуждаю ее и молятся за ее окончание.