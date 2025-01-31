2025.01.31 06:58

Президент приостановил полномочия судьи Падвельскиса, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Teisėjo mantija
Teisėjo mantija
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

В четверг президент Гитанас Науседа приостановил полномочия судьи Клайпедского окружного суда Алмантаса Падвельскиса, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, до принятия решения о его увольнении.

Глава государства также обратился в Судейский совет с указом об увольнении Падвельскиса за умаление авторитета судебной власти.

Когда состоится заседание Судейского совета, пока неизвестно.

Напомним, что судья Падвельскис принес публичные извинения всему судейскому сообществу и общественности за свое безответственное поведение, которому нет оправдания, судья просит президента отстранить его от исполнения обязанностей по собственному желанию, сообщает Клайпедский окружной суд. Согласно законам Литвы, судей назначает и увольняет президент.

„Сознавая свою ответственность перед обществом и судейским сообществом, судья указывает, что он полностью готов взять на себя ответственность за свои действия, поскольку такое поведение не только несовместимо с высшими стандартами поведения и морали, установленными для профессии судьи, но это опасно и неприемлемо“, – говорится в сообщении Клайпедского окружного суда.

Падвельскис сожалеет, что заявление об увольнении и публичные извинения он приносит лишь спустя некоторое время после инцидента, поскольку до сих пор не может себе этого простить.

В минувшее воскресенье в Клайпеде был задержан судья Клайпедского окружного суда Падвельскис, управлявший автомобилем в нетрезвом виде. Судье установлена легкая степень опьянения. Судья также временно исполнял обязанности председателя Отдела по гражданским делам.

После инцидента судья временно прекратил рассмотрение дел и взял отпуск на несколько дней.

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