Президент приостановил полномочия судьи Падвельскиса, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

Напомним, что судья Падвельскис принес публичные извинения всему судейскому сообществу и общественности за свое безответственное поведение, которому нет оправдания, судья просит президента отстранить его от исполнения обязанностей по собственному желанию, сообщает Клайпедский окружной суд. Согласно законам Литвы, судей назначает и увольняет президент.

„Сознавая свою ответственность перед обществом и судейским сообществом, судья указывает, что он полностью готов взять на себя ответственность за свои действия, поскольку такое поведение не только несовместимо с высшими стандартами поведения и морали, установленными для профессии судьи, но это опасно и неприемлемо“, – говорится в сообщении Клайпедского окружного суда.