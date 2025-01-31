Президент приостановил полномочия судьи Падвельскиса, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде

Глава государства также обратился в Судейский совет с указом об увольнении Падвельскиса за умаление авторитета судебной власти.
Когда состоится заседание Судейского совета, пока неизвестно.
Напомним, что судья Падвельскис принес публичные извинения всему судейскому сообществу и общественности за свое безответственное поведение, которому нет оправдания, судья просит президента отстранить его от исполнения обязанностей по собственному желанию, сообщает Клайпедский окружной суд. Согласно законам Литвы, судей назначает и увольняет президент.
„Сознавая свою ответственность перед обществом и судейским сообществом, судья указывает, что он полностью готов взять на себя ответственность за свои действия, поскольку такое поведение не только несовместимо с высшими стандартами поведения и морали, установленными для профессии судьи, но это опасно и неприемлемо“, – говорится в сообщении Клайпедского окружного суда.
Падвельскис сожалеет, что заявление об увольнении и публичные извинения он приносит лишь спустя некоторое время после инцидента, поскольку до сих пор не может себе этого простить.
В минувшее воскресенье в Клайпеде был задержан судья Клайпедского окружного суда Падвельскис, управлявший автомобилем в нетрезвом виде. Судье установлена легкая степень опьянения. Судья также временно исполнял обязанности председателя Отдела по гражданским делам.
После инцидента судья временно прекратил рассмотрение дел и взял отпуск на несколько дней.