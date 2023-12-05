Президент оценил видео изъятия ребенка: это не защита прав ребенка

По словам министра, комментарии президента по этому вопросу - "оппортунизм".

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что заявления президента Науседы ее разочаровало.

"К сожалению, во время инцидента в Паланге интересы ребенка остались в стороне. Применение силы в отношении ребенка, пусть и из лучших побуждений, недопустимо, с этим нельзя мириться. Это не защита прав ребенка, а наоборот", – заметил Науседа.

Он подчеркнул, что действия служб не должны дополнительно травмировать ребенка, они должны уметь действовать так, чтобы были гарантированы интересы ребенка.

"Необходимо, чтобы контролер по правам ребенка немедленно представил вердикт. Глава Соцмина вместе с Государственной службой по правам детей и усыновлению должна немедленно оценить эту ситуацию и действия работников, (...) принять быстрые и эффективные меры, писал глава страны.

"Мы еще раз увидели, как много не достает службам и обществу для искреннего, небюрократического подхода к заботе о детях", – писал Науседа в Facebook .

"Оппортунизм. Я разочарована комментарием, поскольку не упущен случай погнаться за моментной популярностью в социальных сетях. Вместо того, чтобы защищать наилучшие интересы ребенка. Я разочарована", – сказала министр.

"Есть постановление суда.Оно такое, какое есть, наверное его нельзя опровергать", – акцентировала Навицкене.

Напомним, что в понедельник появилось видео, на котором видно, как работники службы по правам ребенка забирают ребенка у матери. Ребенка вырывают из объятий матери, ребенок плачет и кричит "нет", "мамочка", "спасите", "отпустите". Работники успокаивали ребенка, говоря, что "мамочка никуда не пропала".

Мать просила полицию и работников службы не забирать ребенка. Лидер движения "Босые мамы" Виталия Янкаускайте-Милчювене сказала, что на видео якобы есть и старший специалист Клайпедской службы по правам ребенка Аурика Станисловайтене.

Контролер по правам ребенка Эдита Жёбене в понедельник начала расследование этого инцидента.