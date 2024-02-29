Президент: необходимо использовать финансовые стимулы, чтобы люди отказались от газовых плит в пользу электрических

"Есть также определенные проблемы, характерные для этого региона. И одна из них – это недавние несчастные случаи из-за некоторых инцидентов, связанных с поставками СНГ в жилые дома. И это вызывает очень сильную обеспокоенность, и мы действительно должны заниматься не только работами по обновлению инфраструктуры, но и проводить регулярные проверки давления в резервуарах. Потому что давление скачет и возникает риск повторения инцидентов", – сказал в среду Науседа, находящийся с визитом в Купишском районе.
"При этом, параллельно, должны использоваться все финансовые стимулы, чтобы люди отказались от приспособлений для приготовления пищи, не совсем соответствующих ситуации в XXI веке, и перешли на электрические плиты", – пояснил глава государства.
10 февраля в многоквартирном доме в Купишкисе произошел взрыв, вызванный утечкой газа. Взрывной волной в квартире были выбиты оконные стекла, пострадала проживающая в квартире женщина (1963 г.р.).