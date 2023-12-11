Президент Литвы: странам Балтии не хватает транспортных соединений, необходимо ускорить проект Rail Baltica

Говоря о синхронизации с западноевропейскими электросетями, Г. Науседа сказал, что после отключения от российской ОЭС/ЕЭС в феврале 2025 года безопасность стран Балтии будет "гарантирована и усилена", а "потенциальные риски будут устранены".

В своем выступлении президент также подчеркнул, что "чрезвычайно важно", чтобы все три страны сотрудничали в разработке крупных инфраструктурных проектов в регионе. Глава страны также сказал, что ждет запуска пассажирского поезда между Вильнюсом и Ригой. Маршрут планируется запустить 27 декабря.

"Наши усилия по оказанию помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции показали, что странам Балтии не хватает транспортных соединений. Необходимо ускорить реализацию проекта Rail Baltica", - в понедельник в Таллинне на пресс-конференции после встречи президентов стран Балтии сказал Г. Науседа.

То, что коммуникационная инфраструктура Литвы, Латвии и Эстонии недостаточно развита, стало ясно, когда государства начали помогать Украине, защищающейся от российской агрессии, экспортировать зерно, отмечает глава страны.

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис заявил, что Польша и Литва планируют соединить железнодорожные пути и завершить проект Rail Baltica в 2028 году.

По его словам, проект будет реализован не только тогда, когда у Литвы появятся пути, но и когда Польша "подойдет по железной дороге" до литовской границы.

Он также сказал, что основную линию Rail Baltica от Каунаса до Паневежиса планируется построить к концу 2024 года, а до границы с Латвией – к 2026 году.