2025.04.26 14:29

Президент Литвы с супругой были запечатлены на похоронах Папы Римского

 
ru.DELFI.lt

В субботу многие мировые лидеры прибыли в Ватикан, чтобы проститься с Папой Франциском и отдать ему дань уважения, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене. Как и большинство присутствующих, президентская чета выбрала траурные черные наряды, сохранив подобающий этикет и уважение.

Среди десятков тысяч участников представители Литвы, казалось бы, ничем не выделялись. Их участие подчеркнуло, как много Папа Франциск значил для народа Литвы. Однако более внимательные заметили одну тонкую, но выразительную деталь – эксклюзивный аксессуар Д. Науседене.

Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė dalyvauja Popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse

Первая леди прикрепила к своему элегантному черному платью розу того же цвета, что тонко подчеркнуло уникальность ее образа. Этот символический акцент подчеркнул не только уважение к траурному тону мероприятия, но и личное чувство стиля, которое Д. Науседене часто демонстрирует во время важных международных визитов.

Prezidentas Gitanas Nausėda, Pirmoji ponia Diana Nausėdienė

Ранее Президент заявил, что мир потерял выдающегося Святейшего Отца, который своим личным примером последовательно защищал каждого страдающего человека, всех слабых и угнетенных в мире и призывал к искренней ежедневной молитве, чтобы укрепить не только себя, но и ближнего своего.

„Святейший Отец Франциск своей жизнью показал пример скромности, умеренности, простоты, искреннего служения и глубокой осознанной жертвы ради человечества. Папа Франциск сказал, что во времена тьмы, насилия и преследований пламя свободы не гаснет, а вселяет надежду на будущее, в котором достоинство, дарованное Богом каждому человеку, будет распространять уважение, а человечество почувствует себя призванным к сотрудничеству и созданию справедливого и братского общества“, — напомнил глава государства. По словам Президента, память о Папе Франциске, который призывает нас каждый день свидетельствовать о любви, навсегда останется в сердцах литовского народа, а след его земных деяний будет сопровождать нас в наших молитвах, придавая нам вдохновение, решимость и обязанность создавать своими ежедневными усилиями лучший, более справедливый и более искренний мир.

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