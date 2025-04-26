Президент Литвы с супругой были запечатлены на похоронах Папы Римского

„Святейший Отец Франциск своей жизнью показал пример скромности, умеренности, простоты, искреннего служения и глубокой осознанной жертвы ради человечества. Папа Франциск сказал, что во времена тьмы, насилия и преследований пламя свободы не гаснет, а вселяет надежду на будущее, в котором достоинство, дарованное Богом каждому человеку, будет распространять уважение, а человечество почувствует себя призванным к сотрудничеству и созданию справедливого и братского общества“, — напомнил глава государства. По словам Президента, память о Папе Франциске, который призывает нас каждый день свидетельствовать о любви, навсегда останется в сердцах литовского народа, а след его земных деяний будет сопровождать нас в наших молитвах, придавая нам вдохновение, решимость и обязанность создавать своими ежедневными усилиями лучший, более справедливый и более искренний мир.