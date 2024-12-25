Президент Литвы поздравляет евреев с началом Хануки

„С Ханукой, евреи Литвы и всего мира. Пусть праздник света принесет надежду, мир и полноту в ваш дом!“ – написал президент в социальной сети Х.

Ханука - один из важнейших исторических иудейских праздников. В этом году начало Хануки совпало с первым днем Рождества. Хануку будут праздновать до 2 января.