2024.12.25 17:39

Президент Литвы поздравляет евреев с началом Хануки

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравляет евреев с началом Хануки.

„С Ханукой, евреи Литвы и всего мира. Пусть праздник света принесет надежду, мир и полноту в ваш дом!“ – написал президент в социальной сети Х.

Ханука - один из важнейших исторических иудейских праздников. В этом году начало Хануки совпало с первым днем Рождества. Хануку будут праздновать до 2 января.

Главная традиция Хануки – ритуал зажигания огней. На ханукии (специальной подставке) устанавливают восемь свечей. Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече, в строгом порядке справа налево. В последний день горят все 8 свечей.

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