Президент Литвы попрощался с погибшим в Украине Валентелисом: это исполнение высшего смысла жизни

„Вероятно, это и есть исполнение высшего смысла жизни. Насколько я знаю, Томас искал этот смысл жизни, и я думаю, что ему удалось его найти“, - подчеркнул глава государства.

„Сегодня он для меня такой же борец за нашу свободу, как и наши послевоенные партизаны, как и диссиденты, которые, зная, что их ждет, зная все опасности и угрозы, всё же с достоинством и твердостью выбрали тот долг, который они поставили перед собой в жизни“, - сказал Г. Науседа.

„Хотя он был очень молодым человеком, вместе с тем он был очень зрелым, потому что понимал, нет войны в Украине, нет борьбы Украины за свободу – это всё наша общая борьба за свободу“, - сказал глава государства журналистам в среду.

Друг погибшего добровольца, тоже литовец, три года прослуживший в Украинском Интернациональном легионе, говорит, что, хотя никто не хотел отправлять Т. Валентелиса на боевую операцию, он сам принял такое решение.

„Томас был взрослым, совершеннолетним, он полностью отвечал за себя. Никто не хотел отправлять его на какую-то глупую операцию, потому что я прекрасно понимал, что у него нет боевого опыта“, - заявил в среду служащий в Украине мужчина, представившийся Ярой.

Он также вспомнил, что во время службы Т. Валентелиса в Украине последний был призван в Литовскую армию для прохождения военной службы, но решил остаться и помочь воюющей стране.