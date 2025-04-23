Президент Литвы попрощался с погибшим в Украине Валентелисом: это исполнение высшего смысла жизни

„Хотя он был очень молодым человеком, вместе с тем он был очень зрелым, потому что понимал, нет войны в Украине, нет борьбы Украины за свободу – это всё наша общая борьба за свободу“, - сказал глава государства журналистам в среду.
„Сегодня он для меня такой же борец за нашу свободу, как и наши послевоенные партизаны, как и диссиденты, которые, зная, что их ждет, зная все опасности и угрозы, всё же с достоинством и твердостью выбрали тот долг, который они поставили перед собой в жизни“, - сказал Г. Науседа.
„Вероятно, это и есть исполнение высшего смысла жизни. Насколько я знаю, Томас искал этот смысл жизни, и я думаю, что ему удалось его найти“, - подчеркнул глава государства.
Боевой друг покойного Т. Валентелиса: Томасу предлагали поехать служить в Литву
Друг погибшего добровольца, тоже литовец, три года прослуживший в Украинском Интернациональном легионе, говорит, что, хотя никто не хотел отправлять Т. Валентелиса на боевую операцию, он сам принял такое решение.
„Томас был взрослым, совершеннолетним, он полностью отвечал за себя. Никто не хотел отправлять его на какую-то глупую операцию, потому что я прекрасно понимал, что у него нет боевого опыта“, - заявил в среду служащий в Украине мужчина, представившийся Ярой.
Он также вспомнил, что во время службы Т. Валентелиса в Украине последний был призван в Литовскую армию для прохождения военной службы, но решил остаться и помочь воюющей стране.
„Я знаю, что недавно его призвали в Литовскую армию на военную службу. Он попросил меня связаться с Военной службой и предоставить все документы, чтобы он мог продолжить службу в Вооруженных силах Украины. Ему помогли в этом вопросе и представили предложение – может, тебе лучше поехать в Литву, отслужить, а потом вернуться и присоединиться“, - рассказал литовец, знавший покойного Т. Валентелиса.
„Я не мог ему помешать, когда человек сам этого хотел. Он попросил – я помог“, - добавил он.
В среду в столице в Костеле Святого Игнатия прошла церемония прощания с Томасом Валентелисом. Останки погибшего в Украине литовца в субботу были доставлены в Литву.
Т. Валентелис погиб более месяца назад при выполнении боевого задания в Украине. 20-летний уроженец Биржая служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа прошлого года.
Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине организовали транспортировку тела погибшего литовца в Литву.