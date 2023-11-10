Президент Литвы критикует госведомства за планы по созданию дома "на полпути" без согласования с местными жителями

"Президент ждет срочных действий от Министерства юстиции и Тюремной службы Литвы для разрешения ситуации и вовлечения общественности в процесс принятия решений", – говорится в комментарии Офиса президента.

"Нельзя оправдать то, что при выборе места для создания дома "на полпути" общественность не была включена в процесс принятия решений, она не была своевременно и должным образом информирована о возможных угрозах и возможностях их избежать, не было получено и изучено мнение общественности по этому вопросу", – подчеркивается в комментарии.

По словам Офиса президента, общественность не получила ответ, почему для создания дома "на полпути" была выбрана именно Домейкава.

"Особенно с учетом того, что там не было зданий, которые принадлежали бы государству или муниципалитету, но была цель выкупить их у частных лиц", – подчеркивается в комментарии Офиса президента.