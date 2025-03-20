Президент Литве: пятая колонна поднимает голову

„Пятая колонна поднимает голову и особенно, когда вижу наш коммуникационный фон, я вижу укрепление пятой колонны. Они ведут себя достаточно хитро – иногда они хитро пытаются выдавать себя за сторонников Трампа. На самом деле это обычная, элементарная, бытовая, примитивная пятая колонна. И мы не должны допускать их к коммуникационному пространству. Мы должны с ними бороться и бороться безжалостноt“, – сказал Науседа журналистам LRT.