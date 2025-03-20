2025.03.20 12:17

Президент Литве: пятая колонна поднимает голову

 
ELTA
Аугусте Либерите
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что в Литве укрепляется „пятая колонна“, действующая против интересов страны, с этой колонной надо „безжалостно бороться“.

„Пятая колонна поднимает голову и особенно, когда вижу наш коммуникационный фон, я вижу укрепление пятой колонны. Они ведут себя достаточно хитро – иногда они хитро пытаются выдавать себя за сторонников Трампа. На самом деле это обычная, элементарная, бытовая, примитивная пятая колонна. И мы не должны допускать их к коммуникационному пространству. Мы должны с ними бороться и бороться безжалостноt“, – сказал Науседа журналистам LRT.

На этой неделе о пятой колонне в парламенте упоминал и спикер Саулюс Сквернялис.

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