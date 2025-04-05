Президент Конфедерации промышленников Литвы: тарифы Трампа – это всего лишь сигнал, угроза близится тихо

Продукция из Китая, Индии и других азиатских стран будет заполонит Европу. В некоторых случаях – через соседей ЕС, в некоторых случаях – через легальные торговые каналы, но результат один: ЕС станет хранилищем излишков мирового производства. Некоторые называют это „косвенным воздействием“, но на самом деле это будет прямой удар по нашему производству, конкурентоспособности и рабочим местам.

Если Америка закроется, для избыточной продукции, которая раньше отправлялась в США, теперь придется искать новый рынок сбыта. И она его найдет – в Европейском союзе. На открытом, экономически сильном, но политически вялом рынке.

То, что мы наблюдаем сегодня, является симптомом перераспределения мировых сил. Пошлины – это только начало. Реальная опасность заключается в том, что может произойти с европейским внутренним рынком, когда США изолируют себя от мира очередным протекционистским барьером.

Хуже всего то, что ЕС пока не проявляет никаких признаков готовности к этому. Урсула фон дер Ляйен говорит о едином, но „пропорциональном ответе“, однако ответа на потенциальный демпинг со стороны третьих стран пока нет. И это должно вызывать не меньшее беспокойство, чем сами тарифы Трампа.

Что еще важнее, это не будет совпадением. Это последовательная политика.

Дональд Трамп вернулся к власти не как голос протеста, а как идеологический проект. Его цель – кардинально изменить мировую торговую систему, вернув производство в США, сократив зависимость от союзников и отказавшись от международных норм, которые, по его мнению, „вредят Америке“. И это не разовое заявление.