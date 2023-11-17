Президент и премьер Литвы поздравили скульптора Ярошевайте с юбилеем

"Искренне поздравляю вас с почетным юбилеем. Ваши скульптуры — это символические метафизические переживания, передающие различные человеческие состояния и формы. В мире вашего творчества мы встречаем людей, лежащих или сидящих словно в ожидании чего-то, ангелов, в сквере им. Юрги Иванаускайте – прирученную кошку, а также скульптуры, созданные по религиозным мотивам, которые приглашают нас заглянуть глубже", – говорит глава правительства в своем поздравлении.

"Желаю и впредь слушать тление творческого огня, а в повседневной жизни находить красоту, легкость и стремление к творчеству ", – отметила премьер-министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя скульптора, отметил ее исключительное мастерство.

"Вы своим творчеством дарите некое ощущение умиротворения: благодаря вашему исключительному мастерству, работе с различными скульптурными материалами возникают персонажи, запечатлевающие уникальность момента и его универсальность", – говорится в поздравлении главы государства.