Президент и премьер Литвы поздравили скульптора Ярошевайте с юбилеем

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Audrius Solominas

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните искренне поздравляют скульптора, лауреата Национальной премии в области культуры и искусства Ксению Ярошевайте с 70-летием.

"Искренне поздравляю вас с почетным юбилеем. Ваши скульптуры — это символические метафизические переживания, передающие различные человеческие состояния и формы. В мире вашего творчества мы встречаем людей, лежащих или сидящих словно в ожидании чего-то, ангелов, в сквере им. Юрги Иванаускайте – прирученную кошку, а также скульптуры, созданные по религиозным мотивам, которые приглашают нас заглянуть глубже", – говорит глава правительства в своем поздравлении.

"Желаю и впредь слушать тление творческого огня, а в повседневной жизни находить красоту, легкость и стремление к творчеству ", – отметила премьер-министр.
Президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя скульптора, отметил ее исключительное мастерство.

"Вы своим творчеством дарите некое ощущение умиротворения: благодаря вашему исключительному мастерству, работе с различными скульптурными материалами возникают персонажи, запечатлевающие уникальность момента и его универсальность", – говорится в поздравлении главы государства.

По словам президента, у каждого есть возможность найти свою связь и увидеть отражение своего мира в обширном творчестве К. Ярошевайте, занимающем исключительно место в истории литовской скульптуры.

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