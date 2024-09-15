Прежде славившийся жестокими бандитами город стал раем: жуткий период ушел в небытие

Возможно, он связал Паневежис с США. Почему, спросите вы? Есть одна связь. Наверное, немногие молодые читатели знают, что 30 лет назад Паневежис называли Литовским Чикаго. Почему? Во-первых, из-за организованной преступности, которая расцвела там после обретения независимости. Это явление наблюдалось почти во всех городах страны, но паневежские бандиты были самыми известными и жестокими.
А как же обстоят дела сейчас? в минувшие выходные город праздновал свой день рождения, на улицах было много людей разного возраста. Порадовало, что были не только местные жители, но и приезжие из других городов Литвы.
Что представляет собой Паневежис? Это город у реки Невежис. Рекой этой особенно не загордишься, потому что вода в ней стоячая. Байдарочникам приходится всю работу выполнять самим, течение им в этом не помогает.
Однако на реке есть плотина около бывшего завода „Экранас“, где образовалось „море“, а на его берегах рекреационная зона с пляжами и водными развлечениями. Здесь в конце лета открылся даже нудистский пляж.
И это в консервативном, провинциальном, „пацанском“ Паневежисе. Бывшие паневежские бандиты, наверное, в гробах переворачиваются. Правда, поскольку пляж обустроили в конце лета, то реально его в действии можно будет увидеть лишь в следующем сезоне. Тогда станет ясно, пользуется ли он популярностью.
Лет 20 назад, Паневежис не был безопасным городом. Там бесчинствовали банды, которые рэкетировали предпринимателей, угоняли и жгли автомобили, требовали за них выкуп, постоянно проходили бандитские разборки, а обычным людям было опасно в темное время выходить из дома.
В Паневежисе была большая концентрация бандитов, с ними так или иначе были связаны практически все семьи. Поскольку сюда не приезжали новоселы, например, студенты, казалось, что в Паневежисе живут одни бандиты.
Что же с ними стало? Все очень просто. Одних переловила полиция., другие поубивали друг друга, третьи уехали за границу, четвертые легализировались, пятые занимаются другой нелегальной деятельностью, которая не связана с насилием. Так со временем Паневежис стал спокойным городом.
Кроме того, из него уехали те, кому город не нравился, сейчас здесь живут только те, кто его любит.
Сейчас Паневежис сталкивается с другими проблемами - это нехватка рабочих мест и небольшие зарплаты. Городские власти облагораживают город. В октябре должен открыться новый автовокзал.
Но в городе есть еще объекты, которые нуждаются в обновлении - это и стадион 1967 года, гостиница-привидение „Паневежис“, деревянные избушки в центре города и др., к примеру, самый длинный в Литве многоквартирный дом, который прозвали „сосиской“.
В городе обновлена площадь Свободы, парк Слияния рек, набережная Невежиса, Скайсткальнисский парк. Построен и открыт музей искусства Stasys. Кроме того, Паневежис стал самым зеленым городом Литвы.
На сегодняшний день это удобный для жизни город. Бандитов нет, расстояния небольшие, заторов нет, спортивные и культурные мероприятия проводят (есть три театра), проблем с детскими садами и школами нет, есть торговые центры, рестораны и качественная больница.
А сейчас и нудистский пляж открыли - вообще рай.