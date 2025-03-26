2025.03.26 13:22

Премьер об исчезновении военных с полигона: информация появится в скором времени

 
ELTA
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Во вторник вечером выяснилось, что после учений на полигоне в Пабраде пропали трое иностранных военных, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что пока не может предоставить дополнительную информацию. Однако, по словам главы правительства, общество в ближайшее время будет информировано о сложившейся ситуации.

„Пока ничего дополнительно сообщать не могу. Известно больше, но обстоятельство расследуют. Прошу подождать, информация будет предоставлена“, – сказал Палуцкас.

„Ведется расследование. Когда информация будет точной, ее предоставят обществу“, – продолжил он.

„Ищут все службы, которые могут в этом участвовать“, – сказал представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.

Как указывает Департамент полиции, сообщение об исчезновении троих военных и автомобиля поступила в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа во вторник вечером, в 19.19 ч.

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