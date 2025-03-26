Премьер об исчезновении военных с полигона: информация появится в скором времени

„Пока ничего дополнительно сообщать не могу. Известно больше, но обстоятельство расследуют. Прошу подождать, информация будет предоставлена“, – сказал Палуцкас.
„Ведется расследование. Когда информация будет точной, ее предоставят обществу“, – продолжил он.
„Ищут все службы, которые могут в этом участвовать“, – сказал представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.
Как указывает Департамент полиции, сообщение об исчезновении троих военных и автомобиля поступила в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа во вторник вечером, в 19.19 ч.