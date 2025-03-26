Премьер об исчезновении военных с полигона: информация появится в скором времени

Во вторник вечером выяснилось, что после учений на полигоне в Пабраде пропали трое иностранных военных, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что пока не может предоставить дополнительную информацию. Однако, по словам главы правительства, общество в ближайшее время будет информировано о сложившейся ситуации.