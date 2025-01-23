2025.01.23 07:00

Премьер о предложении мэра построить мост на Куршскую косу: это было бы нерациональным решением

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Keltas, Smiltinė, Klaipėda
Keltas, Smiltinė, Klaipėda
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Мэр Неринги вновь поднимает вопрос строительства моста на Куршскую косу, в ответ премьер-министр Гинтаутас Палуцкас утверждает, что не поддерживает эту идею. По его словам, это было бы нерациональным решением.

„Мы знаем Куршскую косу, знаем, какой это уникальный уголок природы, увеличение потока и повышение удобства транспорта для доступа к этому природному раю, безусловно, не было бы рациональным решением“, - в среду журналистам сказал премьер.

„Существуют и другие решения, которые облегчат жителям Неринги возможность добраться до материка, переправиться, и мы, безусловно, можем рассмотреть эти вопросы, но мы пока определенно не планируем строить мост“, - добавил он.

Напомним, что мэр Нерингского самоуправления Дарюс Ясайтис неоднократно упоминал о возможности строительства моста на Куршскую косу. По мнению политика, это решило бы несколько проблем. В программе Žinių radijas мэр отметил, что если бы мост был платным, то его строительство в долгосрочной перспективе окупилось, не было помех для миграции рыб в Куршском заливе, уменьшилось загрязнение на переправе Смильтине. Также, по мнению Ясайтиса, не будет необходимости искать капитанов паромов, которых якобы и так не хватает.Однако это предложение оценивается неоднозначно. Некоторые политики полагают, что это еще больше увеличит потоки на Куршскую косу, что может негативно повлиять на ее ландшафт и усугубить экологические проблемы.

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