Премьер о предложении мэра построить мост на Куршскую косу: это было бы нерациональным решением

„Существуют и другие решения, которые облегчат жителям Неринги возможность добраться до материка, переправиться, и мы, безусловно, можем рассмотреть эти вопросы, но мы пока определенно не планируем строить мост“, - добавил он.

Напомним, что мэр Нерингского самоуправления Дарюс Ясайтис неоднократно упоминал о возможности строительства моста на Куршскую косу. По мнению политика, это решило бы несколько проблем. В программе Žinių radijas мэр отметил, что если бы мост был платным, то его строительство в долгосрочной перспективе окупилось, не было помех для миграции рыб в Куршском заливе, уменьшилось загрязнение на переправе Смильтине. Также, по мнению Ясайтиса, не будет необходимости искать капитанов паромов, которых якобы и так не хватает.Однако это предложение оценивается неоднозначно. Некоторые политики полагают, что это еще больше увеличит потоки на Куршскую косу, что может негативно повлиять на ее ландшафт и усугубить экологические проблемы.