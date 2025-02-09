2025.02.09 07:12

Премьер-министр Литвы решился на экстремальное купание

 
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Delfi fotomontažas

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас (45 лет) продемонстрировал прекрасную физическую форму. В субботу политик поделился видео, на котором представил свое хобби.

Палуцкас – член общины моржей.

На видео видно, как премьер бежит на берег и весело аплодирует. У него за спиной – множество любителей зимнего купания.

„Празднуем синхронизацию – чтобы энергии было вдоволь!“ – подписал видео премьер.

В этом году к моржам присоединился не только Палуцкас, но и европарламентарий Аурелиюс Верига.

8 февраля в море купались около 600 энтузиастов, которые съехались из разных городов Литвы: из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Электренай, Кедайняй, Шяуляй, Паневежиса, Радвилишкиса, Электренай, Алитуса, Таутаге, Тельшяй, Купишкиса, Утены, Ширвинтос, Неринги, Молетай, Укмерге, Плунге, Мариямполе и др. В числе моржей были и дети.

Ruonių bendruomenė

Праздник палангских моржей состоялся на взморье в 38-й раз. Первый раз его провели в 1987 году, тогда купались 15 человек, а на берегу собралось больше 200 зрителей.

В 1993 г. купались около 1000, в 1994 г. 1680 человек (это рекорд).

Купания в ледяной воде в разных городах Литвы пройдут 16 февраля.

1 марта ждет купание в Тракай на озере Гальве. Уже сейчас зарегистрировались 150 человек, которые будут участвовать в состязаниях на дистанциях 25, 50, 100 м.

25 марта на озере Асвея состоятся традиционные „Купания ведьм“ в духе древних обрядов пробуждения природы.

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