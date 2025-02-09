Премьер-министр Литвы решился на экстремальное купание

Палуцкас – член общины моржей.

На видео видно, как премьер бежит на берег и весело аплодирует. У него за спиной – множество любителей зимнего купания.

„Празднуем синхронизацию – чтобы энергии было вдоволь!“ – подписал видео премьер.

В этом году к моржам присоединился не только Палуцкас, но и европарламентарий Аурелиюс Верига.

8 февраля в море купались около 600 энтузиастов, которые съехались из разных городов Литвы: из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Электренай, Кедайняй, Шяуляй, Паневежиса, Радвилишкиса, Электренай, Алитуса, Таутаге, Тельшяй, Купишкиса, Утены, Ширвинтос, Неринги, Молетай, Укмерге, Плунге, Мариямполе и др. В числе моржей были и дети.