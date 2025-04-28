Премьер Литвы: новый тариф подоходного налога на самые большие доходы коснется 25 000 жителей

Если доходы составляют меньше 36 средних зарплат в год, налог будет 20%, если 36-60 средних зарплат – 25%, если 60-120 средних зарплат – 32%, больше 120 – 36%.

Минфин предложил четыре тарифа подоходного налога, которые зависят от суммы всех доходов, за исключением дивидендов.

„Что касается будущих изменений подоходного налога – на самом деле, это коснется только людей с самыми большими доходами – около 25 000 человек в Литве. Это не массовое явление“, – заметил он.

„Во время консультаций мы не раз убеждались, что есть много манипуляций и введения людей в заблуждение, например, в сельхозсекторе, когда пытались доказать, что на все доходы повысят налоги . Мы пытаемся честно все выяснить с бизнесом, как платят зарплаты“, – сказал Палуцкас.

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Между тем глава Национальной сети организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене сказала, что неправительственные организации по сути одобряют предложенную реформу, но призывают ввести прогрессивные налоги на все доходы, включая дивиденды.

По словам Адомавичене, конечный эффект в сфере снижения нищеты будет зависеть от того, как будет продвигаться реформа минимальных доходов осенью и от бюджета „Содры“.

„Если полученные средства пойдут не только на оборону, но и на социальную защиту, то тогда со временем можно снизить нищету“, – заметила она, напомнив также, что в среднем по Европе налог на прибыль составляет 21,5%, поэтому не надо бояться его повышения в Литве.