2025.02.11 07:07

Премьер и спикер Сейма выразили соболезнование родным и близким пожарного, погибшего в понедельник в Клайпеде

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos r. dega lentpjūvė
Klaipėdos r. dega lentpjūvė
ФОТО: Gargždai United

Глава правительства Гинтаутас Палуцкас выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного при исполнении служебных обязанностей в Клайпедском районе в понедельник.

„Мои искренние соболезнования семье, родственникам и коллегам пожарного, погибшего сегодня при исполнении служебного долга. Спасибо этому отважному пожарному за смелость, самопожертвование, за то, что до последней минуты трудился ради спасения жизней и защиты благополучия людей. Сил коллегам, которые все еще борются с огнем“, – говорится в соболезнованиях премьер-министра.

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис также выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного в понедельник вечером.

„Выражаю искренние соболезнования родным и коллегам пожарного, погибшего на службе. Это тяжелая трагедия для всего общества и в то же время беспощадное напоминание о том, что преданные своему делу сотрудники никогда не уверены в собственной безопасности, спеша на помощь другим“, – говорится в его сообщении в Facebook.

Напомним, что в понедельник, при тушении пожара на деревообрабатывающем предприятии Dekogama в Клайпедском районе, погиб пожарный, сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС).

Как сообщают в ДПОС, при исполнении своих служебных обязанностей, во время тушения пожара на деревообрабатывающем предприятии в Клайпедском районе, погиб старший пожарный спасатель Гаргждайской пожарно-спасательной службы Клайпедского пожарно-спасательного управления. Погибший – 1971 года рождения.

В понедельник в Клайпедском районе, в селе Мацюйчяй, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия Dekogama.

Представитель ДПОС Эдита Зданявичене сообщила, что в 13.03 ч. было объявлено о локализации пожара.

По ее словам, к месту пожара прибыли семь пожарных автоцистерн, лестница и штабной автомобиль.

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