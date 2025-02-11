Премьер и спикер Сейма выразили соболезнование родным и близким пожарного, погибшего в понедельник в Клайпеде

„Мои искренние соболезнования семье, родственникам и коллегам пожарного, погибшего сегодня при исполнении служебного долга. Спасибо этому отважному пожарному за смелость, самопожертвование, за то, что до последней минуты трудился ради спасения жизней и защиты благополучия людей. Сил коллегам, которые все еще борются с огнем“, – говорится в соболезнованиях премьер-министра.

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис также выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного в понедельник вечером.