Премьер и спикер Сейма выразили соболезнование родным и близким пожарного, погибшего в понедельник в Клайпеде

„Мои искренние соболезнования семье, родственникам и коллегам пожарного, погибшего сегодня при исполнении служебного долга. Спасибо этому отважному пожарному за смелость, самопожертвование, за то, что до последней минуты трудился ради спасения жизней и защиты благополучия людей. Сил коллегам, которые все еще борются с огнем“, – говорится в соболезнованиях премьер-министра.
Спикер Сейма Саулюс Сквернялис также выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного в понедельник вечером.
„Выражаю искренние соболезнования родным и коллегам пожарного, погибшего на службе. Это тяжелая трагедия для всего общества и в то же время беспощадное напоминание о том, что преданные своему делу сотрудники никогда не уверены в собственной безопасности, спеша на помощь другим“, – говорится в его сообщении в Facebook.
Напомним, что в понедельник, при тушении пожара на деревообрабатывающем предприятии Dekogama в Клайпедском районе, погиб пожарный, сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС).
Как сообщают в ДПОС, при исполнении своих служебных обязанностей, во время тушения пожара на деревообрабатывающем предприятии в Клайпедском районе, погиб старший пожарный спасатель Гаргждайской пожарно-спасательной службы Клайпедского пожарно-спасательного управления. Погибший – 1971 года рождения.
В понедельник в Клайпедском районе, в селе Мацюйчяй, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия Dekogama.
Представитель ДПОС Эдита Зданявичене сообщила, что в 13.03 ч. было объявлено о локализации пожара.
По ее словам, к месту пожара прибыли семь пожарных автоцистерн, лестница и штабной автомобиль.