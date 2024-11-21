Предупреждение жителям западной части Литвы: начинается стихийное явление

Рекомендуется избегать лесистых участков, не стоять рядом с высокими и старыми деревьями. Не оставляйте там автомобили. На улице будьте предельно внимательны, берегитесь падающего с крыш снега.

Налипание мокрого снега на провода – это климатическое явление, проявляющееся при прохождении циклона, происходит оно, обычно, в период межсезонья или зимой. Мокрый снег прилипает к проводам, деревьям, их веткам и т.д. В результате ломаются ветки деревьев, сучья, обрываются провода. Такое явление фиксируется во время мокрого снега при нулевой температуре. Такое явление будет наблюдаться до обеда в пятницу.