2024.11.21 17:28

Предупреждение жителям западной части Литвы: начинается стихийное явление

 
ru.DELFI.lt
Pūga, asoc. nuotr.
Pūga, asoc. nuotr.
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг после обеда появилась важная информация для жителей западной части Литвы.

Официальная страница Литовской гидрометеорологической службы Meteo.lt предупреждает о стихийном метеорологическом явлении, целом комплексе зимних явлений. Сообщается, что на западе страны идет снег и формируются налипания мокрого снега.

Рекомендуется избегать лесистых участков, не стоять рядом с высокими и старыми деревьями. Не оставляйте там автомобили. На улице будьте предельно внимательны, берегитесь падающего с крыш снега.

Налипание мокрого снега на провода – это климатическое явление, проявляющееся при прохождении циклона, происходит оно, обычно, в период межсезонья или зимой. Мокрый снег прилипает к проводам, деревьям, их веткам и т.д. В результате ломаются ветки деревьев, сучья, обрываются провода. Такое явление фиксируется во время мокрого снега при нулевой температуре. Такое явление будет наблюдаться до обеда в пятницу.

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