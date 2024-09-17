Предупреждение жителям: солнце было похоже на красную лампочку – в некоторых районах окна лучше закрыть

„Несмотря на то, что направление ветра, несущего загрязнения в нашу сторону, понемногу меняется, сегодня утром шлейф дыма снова накрыл южную часть Литвы. Восходящее солнце было, как красная лампочка. Правда, по крайней мере в Алитусе на этот раз, кажется, загрязнения к земле не опустились, запах гари еще чувствуется, но уже не так сильно, как прежде. Если вы на улице чувствуете запах гари, лучше не открывайте окна. Позже загрязнения уйдут“, – сказано на сайте.
Специалисты информируют, что наибольший вред жителям наносит содержащаяся в дыме мелкая фракция твердых частиц KD2,5. Эти мелкие частицы попадают в организм человека. Чем меньше диаметр загрязнений, тем глубже они попадают и могут накапливаться в легких или даже попасть в кровь.
Более крупные частицы задерживаются в органах дыхания, человек избавляется от них в процессе чихания или кашля. Самые мелкие частицы, оседающие в дыхательных путях, могут надолго там остаться. В результате появляется вероятность развития хронического заболевания.
К загрязнению воздуха особенно чувствительны дети, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердечно-сосудистыми заболеваниями.