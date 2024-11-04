Предупреждение: зарплаты в Литве растут слишком быстрыми темпами

Согласно прогнозам Центробанка Литвы, в будущем рост зарплат немного замедлится, однако темп останется достаточно высоким. В 2025–2026 гг. зарплаты должны вырасти больше чем на 8% в год.

„Я думаю, что нынешний рост зарплат слишком высокий и представляет угрозу для конкурентоспособности. <…> Есть риск, что если зарплаты будут быстро расти и дальше, то наша промышленность потеряет конкурентоспособность, как это случилось с промышленностью в Эстонии, где зарплаты росли, пока не потеряли конкурентоспособность“, – сказал экономист банка Citadele Александр Изгородин.