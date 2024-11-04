Предупреждение: зарплаты в Литве растут слишком быстрыми темпами

В Пакруоисе почти 30 лет работает компания по производству паркета. Всего 10% продукции остается в Литве, остальное вывозят в Скандинавские страны.
„Настроение хорошее, мы работаем. Конечно, могло быть и лучше, но работы достаточно. Заказов хватает“, – сказал директор компании Parketo gamyba Жильвинас Шиманскис.
Он сказал, что конкурирует с зарубежными производителями. Рост расходов ситуацию не облегчает.
„Мы конкурируем с соседями-поляками, с Балканскими странами. Трудно лавировать, сырье дорожает, зарплаты растут, расходы на энергоресурсы тоже растут“, – сказал директор компании.
По его словам, зарплаты у них в среднем 1800 евро „на бумаге“ или 1100 евро „на руки“. Ежегодно зарплаты повышают на 5%.
В Литве зарплаты растут очень быстро. С 2021 г. средняя зарплата выросла на 359 евро „на руки“.
Согласно прогнозам Центробанка Литвы, в будущем рост зарплат немного замедлится, однако темп останется достаточно высоким. В 2025–2026 гг. зарплаты должны вырасти больше чем на 8% в год.
Часть экономистов считает, что это слишком быстрый рост зарплат, поскольку Литва не может похвастаться ростом продуктивности.
„Я думаю, что нынешний рост зарплат слишком высокий и представляет угрозу для конкурентоспособности. <…> Есть риск, что если зарплаты будут быстро расти и дальше, то наша промышленность потеряет конкурентоспособность, как это случилось с промышленностью в Эстонии, где зарплаты росли, пока не потеряли конкурентоспособность“, – сказал экономист банка Citadele Александр Изгородин.
„Пока нельзя говорить, что конкурентоспособность утрачена, но это один из рисков для литовской экономики, и, возможно, угроз. Рост зарплат слишком быстрый“, – сказала экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.
Часть промышленности может не выдержать темпа роста зарплат и обанкротиться. Тогда в стране вырастет уровень безработицы.
„Мы видим один такой сектор, который все больше буксует, это текстильная промышленность. Падение уже двузначное. Я думаю, в ближайшее время в этом секторе будет немало банкротств“, – сказал Изгородин.
„Сами эксперты пошивочного сектора, руководители, говорят, что очень сложно, тяжело, а иногда и невозможно конкурировать со странами, поставляющими дешевую продукцию, со странами Дальнего Востока. В той же Румынии, Болгарии ситуация лучше“, – заметила Гените-Пикчене.
В Литве все зарплаты растут из-за ежегодного повышения минимальной зарплаты.
„Уборщицы, наверное, получают больше минимума, но этот рост минимума вызывает рост и других зарплат“, – подчеркнул президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.
„На двузначный процент из года в год повышают минимум, этот рост нестабильный. <…> В результате быстрее растет и средняя зарплата, все эти показатели должны расти сбалансировано“, – считает Гените-Пикчене.
„Мы с каждым годом все больше теряем конкурентоспособность. В первую очередь из-за таких значительных повышений. Вторая причина - рост расходов на энергетику, на третьем месте - плохой доступ к капиталам. <…> Мы за рост зарплат, но рост должен быть устойчивым“, – сказал Янулявичюс.
Правда, пока худший сценарий не сработал.
„Пока это только угроза, ведь экспортирующие секторы этого не видят. Даже наоборот – рост производства литовской промышленности осеню был самым большим за последние несколько лет. Это значит, что экспортеры пока прекрасно справляются с ростом зарплат“, – сказал Изгородин.
Некоторые экономисты считают, что надо замедлить повышение минимальной зарплаты. С 2025 года она вырастет на 114 до 1038 евро в месяц (до 777 евро „на руки“).