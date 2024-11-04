2024.11.04 12:58

Предупреждение: зарплаты в Литве растут слишком быстрыми темпами

 
ru.DELFI.lt
Pinigai
Pinigai
ФОТО: Delfi

Зарплаты в Литве растут слишком быстро, считают экономисты. По их словам, если темп роста не замедлится, то в будущем вырастет безработица и станет больше банкротств. Литовский бизнес может потерять конкурентоспособность, тогда страну ждет судьба Эстонии, которая сейчас пытается выбраться из кризиса, пишет портал TV3.lt.

В Пакруоисе почти 30 лет работает компания по производству паркета. Всего 10% продукции остается в Литве, остальное вывозят в Скандинавские страны.

„Настроение хорошее, мы работаем. Конечно, могло быть и лучше, но работы достаточно. Заказов хватает“, – сказал директор компании Parketo gamyba Жильвинас Шиманскис.

Он сказал, что конкурирует с зарубежными производителями. Рост расходов ситуацию не облегчает.

„Мы конкурируем с соседями-поляками, с Балканскими странами. Трудно лавировать, сырье дорожает, зарплаты растут, расходы на энергоресурсы тоже растут“, – сказал директор компании.

По его словам, зарплаты у них в среднем 1800 евро „на бумаге“ или 1100 евро „на руки“. Ежегодно зарплаты повышают на 5%.

В Литве зарплаты растут очень быстро. С 2021 г. средняя зарплата выросла на 359 евро „на руки“.

Согласно прогнозам Центробанка Литвы, в будущем рост зарплат немного замедлится, однако темп останется достаточно высоким. В 2025–2026 гг. зарплаты должны вырасти больше чем на 8% в год.

Часть экономистов считает, что это слишком быстрый рост зарплат, поскольку Литва не может похвастаться ростом продуктивности.

„Я думаю, что нынешний рост зарплат слишком высокий и представляет угрозу для конкурентоспособности. <…> Есть риск, что если зарплаты будут быстро расти и дальше, то наша промышленность потеряет конкурентоспособность, как это случилось с промышленностью в Эстонии, где зарплаты росли, пока не потеряли конкурентоспособность“, – сказал экономист банка Citadele Александр Изгородин.

„Пока нельзя говорить, что конкурентоспособность утрачена, но это один из рисков для литовской экономики, и, возможно, угроз. Рост зарплат слишком быстрый“, – сказала экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.

Часть промышленности может не выдержать темпа роста зарплат и обанкротиться. Тогда в стране вырастет уровень безработицы.

„Мы видим один такой сектор, который все больше буксует, это текстильная промышленность. Падение уже двузначное. Я думаю, в ближайшее время в этом секторе будет немало банкротств“, – сказал Изгородин.

„Сами эксперты пошивочного сектора, руководители, говорят, что очень сложно, тяжело, а иногда и невозможно конкурировать со странами, поставляющими дешевую продукцию, со странами Дальнего Востока. В той же Румынии, Болгарии ситуация лучше“, – заметила Гените-Пикчене.

В Литве все зарплаты растут из-за ежегодного повышения минимальной зарплаты.

„Уборщицы, наверное, получают больше минимума, но этот рост минимума вызывает рост и других зарплат“, – подчеркнул президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.

„На двузначный процент из года в год повышают минимум, этот рост нестабильный. <…> В результате быстрее растет и средняя зарплата, все эти показатели должны расти сбалансировано“, – считает Гените-Пикчене.

„Мы с каждым годом все больше теряем конкурентоспособность. В первую очередь из-за таких значительных повышений. Вторая причина - рост расходов на энергетику, на третьем месте - плохой доступ к капиталам. <…> Мы за рост зарплат, но рост должен быть устойчивым“, – сказал Янулявичюс.

Правда, пока худший сценарий не сработал.

„Пока это только угроза, ведь экспортирующие секторы этого не видят. Даже наоборот – рост производства литовской промышленности осеню был самым большим за последние несколько лет. Это значит, что экспортеры пока прекрасно справляются с ростом зарплат“, – сказал Изгородин.

Некоторые экономисты считают, что надо замедлить повышение минимальной зарплаты. С 2025 года она вырастет на 114 до 1038 евро в месяц (до 777 евро „на руки“).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии