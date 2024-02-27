Предупреждение: за оставленный у контейнера мешок с мусором – штраф 600 евро

В социальных сетях жители разных микрорайонов жалуются на людей, оставляющих мусор вокруг контейнеров.
Некоторые граждане не удосуживаются даже выбросить в контейнер упаковки от посылок, оставляя их рядом. На коробках остаются имена и адреса получателей посылок. Некоторые люди фотографируют такой мусор и делятся фотографиями в социальных сетях, чтобы пристыдить оставляющих мусор где попало жителей.
Правда, не все люди осуждают такие действия.
"Если контейнеры полные, нормально, что мусор оставляют рядом - не нести же его обратно домой", – писал один мужчина.
Вильнюсский муниципалитет отметил, что оставлять мусор около контейнеров ни в коем случае нельзя - даже если контейнеры переполнены.
Муниципалитет отмечает, что о переполненных контейнерах надо сообщать Администрации Вильнюсской системы утилизации отходов (VASA).
"С учетом заявлений граждан могут корректировать графики вывоза мусора, частотность вывозов, увеличить число контейнеров, заменить их на более вместительные.
Жители должны быть заинтересованы в чистом окружении. За оставленный около контейнеров мусор грозят штрафы до 140 евро, а за повторное нарушение - до 600 евро", – предупреждает муниципалитет.
Представители VASA отметили, что сейчас в Вильнюсе установлено 69 видеокамер, 53 из них – с громкоговорителями.
Камеры установлены в самых проблемных местах, где рядом с контейнерами особенно часто оставляют мусор.
"Записи видеокамер хранят не дольше одного месяца", - отмечает VASA. Если камера фиксирует нарушителя, VASA передает эти данные муниципалитету.
В 2023 году камеры зафиксировали 1700 нарушителей.