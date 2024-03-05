Предупреждение водителям: не попадитесь в капкан

В редакцию Delfi обратилась читательница Анна и прислала ссылку на историю одной женщины. Жительница Вильнюса рассказала, как попалась в капкан мошенников.
"Может, кто-то в Вильнюсе или его окрестностях уже сталкивался с этим "предпринимателем"? Мы ехали вместе около 10 км, он постоянно опасно маневрировал, старался сымитировать ДТП, а потом все же резко перестроился перед моей машиной и стал тормозить", – писала женщина.
По ее словам, водитель, даже не проверив состояние своего авто, стал кричать, что не открывается дверца и багажник и требовал 300 евро. Женщина заметила, что машина явно уже побывала в ДТП, а самой ей повезло, поскольку были очевидцы происшествия. Она предупредила об опасности других водителей.
Представитель Вильнюсской полиции Дарюс Биайго сказал Delfi, что выявить такие случаи непросто, поскольку часто приходится выяснять, кто прав, а кто на самом деле виноват.
"Такие мошенники ко всему бывают готовы. Как те, которые звонят людям и обманывают, так и эти, делают так, чтобы их нельзя было обвинить в мошенничестве, – сказал специалист. – Они выезжают на дорогу, как на работу, бывают хорошо подготовлены, выбирают конкретные места".
По словам полицейского, опасные места - круговые перекрестки.
Он заметил, что был случай, когда страховая компания выяснила, что один человек за месяц побывал в 12 ДТП и во всех случаях был пострадавшей стороной. Позже этого человека наказали за мошенничество.
Биайго сказал, что доказать факт мошенничества в таком случае нелегко, а помочь может видеорегистратор и свидетели.
"Не так просто доказать, к примеру, что человек намеренно затормозил, когда в его автомобиль врезалась другая машина", – заметил собеседник.
По его словам, мошенники обычно пользуются упрощенным порядком заполнения декларации. В одних случаях они воздействуют на человека, тот заполняет декларацию, берет вину на себя, а они получают деньги страховой компании. В других – они сразу требуют наличные.
"Если человек не платит мошенникам наличными, а заполняет декларацию, то эту информацию получает страховая компания, а она может заметить, что, к пример, человек слишком часто становится участников ДТП, к примеру, три раза в месяц, и всегда является пострадавшей стороной. Страховая компания отмечает такого человека как фактор риска, сообщает в полицию, проводит свое расследование – просматривает записи видеокамер, опрашивает свидетелей и т.д." – рассказал Биайго.
По его словам, в таких случаях важно не давать деньги наличными и не заполнять декларацию - надо вызывать полицию. Тогда расследованием займутся стражи порядка, они выяснят, не мошенничество ли это.