2024.08.09 14:26

Предупреждение синоптиков: в какой из дней погода будет особенно неприятной

 
ru.DELFI.lt
Audros debesys / Skaitytojų nuotr.
Audros debesys / Skaitytojų nuotr.
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

У синоптиков плохие новости - погода в выходные будет неприятной. Прогнозируют не только сильный ветер, но и дождь. В новом прогнозе сказано, что в выходные похолодает, во многих районах пройдут сильные дожди, усилится ветер. Самой неприятной погода будет в субботу.

В пятницу днем пройдут дожди, местами сильные. Во время грозы до 14 м/с усилится ветер. Воздух прогреется до 22–27 градусов.

В субботу дожди пройдут в большинстве районов. Усилится ветер: ночью у моря порывы будут до 15–17 м/с, днем до 15–18 м/с. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В воскресенье на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Ночью и днем местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем будет всего 18–23 градуса.

В понедельник во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем порывы ветра составят 15–17 м/с. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов.

Во вторник ветра уже не будет, дожди пройдут лишь местами, днем будет на 2 градуса теплее, чем в понедельник.

Согласно новейшим моделям прогноза, больше всего осадков будет на западе и на севере страны.

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