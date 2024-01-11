Предупреждение синоптиков: прогнозируют метель, рекомендуется работать из дома

С учетом предполагаемого количества осадков, движение транспорта будет более медленным. Неблагоприятные условия могут значительно увеличить время поездок, поэтому в пятницу планируйте поездки с запасом времени.

Муниципальная компания Grinda информирует, что если у вас есть такая возможность, то перенесите поездку, планируйте работу удаленно и заранее, т.е. в четверг сходите в магазины и аптеки, чтобы это не пришлось делать завтра.

В ночь с четверга на пятницу особых осадков не ожидается. Прогнозируют гололед. Ночью ветер успокоится, скорость ветра будет всего 6-11 м/с. Температура опустится до 7-12 градусов мороза, у моря до 4-6 градусов мороза.

В пятницу днем осадки ожидаются на большей части территории страны, будет идти снег. Местами при температуре около 0, прогнозируют гололед. Усилится ветер, на этот раз до 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке будет 4-7 градусов мороза.