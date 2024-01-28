Предупреждение полиции: водители, будьте бдительны, мошенники имитируют ДТП

Дорожная полиция рекомендует – будьте бдительными и не попадайтесь на уловку мошенников, иначе понесете ущерб, не бойтесь вызывать полицию! Звонок в полицию и предъявление видео, сделанного видеорегистратором помогут вам избежать такой ситуации!

В 2023 г. в Литве было установлено 4318 случаев, когда водители не остановились перед пешеходным переходом и не пропустили пешеходов, как того требуют Правила дорожного движения (в 2022 г. – 2249 таких нарушений). В прошлом году зафиксировано 4226 ПДД, совершенных пешеходами (в 2022 г. – 4728).