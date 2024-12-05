Предупреждение полиции: водителей без справок о здоровье ждут штрафы

„Год говорим на эту тему. Мы подсчитали, что справки за год должны были обновить 440 000 водителей. 344 000, то есть 8 из 10 это сделали. Что касается масштабов – представьте, что справки обновили все жители Каунаса“, – сказал гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас.
По его словам, говорили о том, возможно ли информировать об обязательстве всех этих людей. Он поблагодарил водителей, которые обновили справки.
„Еще есть люди, которые не прошли медосмотр, обстоятельства могут быть разными. Я призываю в декабре зайти на сайт Regitrа и проверить, действует ли ваша справка, если нет – регистрируйтесь к врачу и обновите документ, а праздники встречайте в хорошем настроении“, – призвал Доминаускас.
В октябре было 115 000 водителей, которым надо было обновить справки. По его словам, водители стали активнее, ежедневно справки обновляют около 2000 человек.
„Не будет так, что все получат справки. Часть наших граждан уехали из Литвы и не живут здесь. В моем окружении есть люди, которые оценили свое здоровье и решили отказаться от вождения“, – сказал гендиректор Regitrа.
По имеющимся данным, больше всего в группе тех, кто не обновил справки, людей 25-30 лет (почти 25 000). Активнее всего справки обновляют люди из группы 40-50 лет. Самые неактивные - жители северной части Литвы (Зарасай, Висагинаса и Паневежиса).
Представитель Бюро общественного порядка Ритис Восилюс сказал, что полиция не будет проводить особые рейды для выявления водителей, которые не прошли медосмотр. Правда, если водитель превысит скорость, и это зафиксирует пост контроля скорости, в таких случаях автоматически проверяют срок действия водительского удостоверения.
„Штраф 30–50 евро. Первый раз – 15 евро (половина минимального). Как и за то, что человек вовремя не поменял просроченные права. Нет такого, что человек не может управлять автомобилем“, – заметил Восилюс.
По словам вице-министра здравоохранения Эдгараса Дрижюса, места визитов к врачам есть, поскольку Минздрав не информировали о нехватке визитов.
Многие водители, которые проходили комиссию, говорят, что проверка очень формальная. Достаточно заплатить деньги и через несколько десятков минут справка готова. Дрижюс сказал, что Минздрав в связи с этим получил всего несколько жалоб.
„Неважно, как проходит проверка, врач берет ответственность на себя. Призываю сообщать о таких случаях. Я уверен, что врачи способствуют повышению безопасности на дорогах“, – заметил вице-министр.
Доминаускас сказал, что вступление закона в силу не будет отложено.