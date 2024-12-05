Предупреждение полиции: водителей без справок о здоровье ждут штрафы

„Год говорим на эту тему. Мы подсчитали, что справки за год должны были обновить 440 000 водителей. 344 000, то есть 8 из 10 это сделали. Что касается масштабов – представьте, что справки обновили все жители Каунаса“, – сказал гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас.

По его словам, говорили о том, возможно ли информировать об обязательстве всех этих людей. Он поблагодарил водителей, которые обновили справки.

„Еще есть люди, которые не прошли медосмотр, обстоятельства могут быть разными. Я призываю в декабре зайти на сайт Regitrа и проверить, действует ли ваша справка, если нет – регистрируйтесь к врачу и обновите документ, а праздники встречайте в хорошем настроении“, – призвал Доминаускас.