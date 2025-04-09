2025.04.09 06:42

Предупреждение полиции: в Литве проводят рейды международного масштаба – ждут серьезные штрафы

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Полиция проводит „Марафон скорости“: круглосуточно отслеживает водителей, превышающих скорость. Эта акция проходит более чем в 20 странах Европы. Каждый год на дорогах Европы гибнет около 25 000 человек, причина несчастий – небезопасная или слишком высокая скорость.

9 апреля полиция круглосуточно будет проводить „Марафон скорости“ (Operation Speed Marathon).

7–13 апреля в Литве будут проводить превентивную меру ROADPOL „Контроль допустимой скорости“ (Operation Speed). „Марафон скорости“ - часть этой меры.

Policijos reidas Vilniuje

Полицейские будут стоять в таких местах, где повышен риск ДТП, на оживленных перекрестках, около школ и детских садов, там., где водители чаще всего превышают скорость.

„Марафон скорости“ проводят раз в год. В прошлом году его провели 19 апреля, в пятницу, за сутки в Литве было зафиксировано 1376 случаев превышения скорости (15% всех зафиксированных за неделю нарушений). Всего за неделю (15–21 апреля) в Литве зафиксировали 9461 случай превышения скорости.

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