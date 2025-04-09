Предупреждение полиции: в Литве проводят рейды международного масштаба – ждут серьезные штрафы

Полицейские будут стоять в таких местах, где повышен риск ДТП, на оживленных перекрестках, около школ и детских садов, там., где водители чаще всего превышают скорость.

„Марафон скорости“ проводят раз в год. В прошлом году его провели 19 апреля, в пятницу, за сутки в Литве было зафиксировано 1376 случаев превышения скорости (15% всех зафиксированных за неделю нарушений). Всего за неделю (15–21 апреля) в Литве зафиксировали 9461 случай превышения скорости.