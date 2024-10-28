Предупреждение от синоптиков: мощный циклон обрушится с большой силой на Литву и Латвию

Во второй половине недели штормовые циклоны развернутся на северо-западе, пройдут по Скандинавии, облака атмосферных фронтов дойдут до стран Балтии и Литвы, увеличатся осадки, а затем накроют смешанные осадки (дождь, морось), подует сильный или очень сильный ветер.

Самые сильные (очень сильные или даже ураганные) ветра и шторма будут в пятницу, значительно похолодает. Насчет субботней погода пока не определились, но ни один из прогнозов не обещает хорошей погоды (подробнее уточним и сообщим как можно оперативнее). В воскресенье должно быть еще холоднее, по-прежнему довольно ветрено - ночью и утром мокрый снег, скользкие дороги“, - пишет синоптик Эльвира Латвенайте.