Предупреждение от синоптиков: мощный циклон обрушится с большой силой на Литву и Латвию

„Погодные модели и синоптики говорят: извините Литва и Латвия за серое небо и туманную погоду (антициклон обещал яркую и прекрасную погоду, но температурная инверсия „подложила свинью“). Уже этой ночью циклон по имени Катрин доберется до Литвы, принесет холодный атмосферный фронт, у одних дождь будет больше, у других меньше, подует более свежий ветер, инверсионная мгла и уже завтра днем туманы исчезнут.
Низкие и хмурые тучи сменятся более высокими, даже солнце иногда будет проглядывать сквозь тучи. Позже облака атмосферных фронтов другого циклона, названного Лидия, доберутся до Литвы, но пойдет лишь небольшой дождь и закроет небо тучами. В начале недели все еще будет довольно тепло, но в ясные ночи будет прохладнее.
Во второй половине недели штормовые циклоны развернутся на северо-западе, пройдут по Скандинавии, облака атмосферных фронтов дойдут до стран Балтии и Литвы, увеличатся осадки, а затем накроют смешанные осадки (дождь, морось), подует сильный или очень сильный ветер.
Самые сильные (очень сильные или даже ураганные) ветра и шторма будут в пятницу, значительно похолодает. Насчет субботней погода пока не определились, но ни один из прогнозов не обещает хорошей погоды (подробнее уточним и сообщим как можно оперативнее). В воскресенье должно быть еще холоднее, по-прежнему довольно ветрено - ночью и утром мокрый снег, скользкие дороги“, - пишет синоптик Эльвира Латвенайте.
В понедельник, 28 октября днем без значительных осадков, только вечером, начиная с западных регионов, новые дождевые облака пройдут через Литву. Ночью и утром по-прежнему будет туман и дымка. Ветер днем западный 7-12 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Днем - температура 10-13°С.
Вторник, 29 октября - кратковременные дожди, преимущественно в западных, северо-западных районах. Ветер западный 4-8 м/с. Ночью 2-7°С, у моря 9-11°С, днем 10-12°С, теплее всего на западной, юго-западной окраине.
Среда, 30 октября - небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, на побережье порывами - 15-17 м/с. Ночью 4-9°С, прохладнее всего на северо-востоке, востоке, на побережье около 10°С, днем 10-13°С.
В четверг, в начале ночи 31 октября, в восточных районах еще может идти дождь, позже без значительных осадков, к вечеру, начиная с западных районов, дождь усилится. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный 7-12 м/с, порывами - 15 м/с, на побережье порывами- 17 м/с. Ночью 3-8°С, наиболее прохладно в северных, северо-восточных районах, около 10°С у моря, днем 8-11°С.
В пятницу, 1 ноября ночью может идти сильный дождь, а утром в течение дня дождь будет идти с перерывами. Ветер ночью южный, юго-западный 8-13 м/с, порывами 16-19 м/с, днем западный 10-14 м/с, порывами 17-22 м/с, на побережье 23-26 м/с. Ночью 3-8°С, на побережье - 9-11°С, днем 9-13°С.
В субботу, 2 ноября кратковременные смешанные осадки, дождь, морось, иногда вперемешку со снегом. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, порывами -15-18 м/с. Ночью 0 плюс 3°С, на побережье - плюс 5-7°С, днем плюс 2-7°С.
В воскресенье, 3 ноября кратковременные осадки, ночью преобладает снег. Ночью - гололед. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, порывами - до 15 м/с, на побережье - до 17 м/с. Ночью минус 2 плюс 2°С, на побережье плюс 3-5°С, днем плюс 2-6°С.