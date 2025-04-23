2025.04.23 16:04

Предупреждение для водителей: на дороге Смильтине–Нида ведутся ремонтные работы

 
ru.DELFI.lt
Kelio remontas
Kelio remontas
ФОТО: Shutterstock

Компания Via Lietuva, отвечающая за развитие государственных дорог, информирует участников дорожного движения о том, что на этой неделе, до пятницы, на региональной дороге № 167 СмильтинеНида будут проводиться ремонтные работы.

На отдельных участках этой дороги (всего их 12) от Алкснине до Юодкранте (8,9 км -18,9 км) будут проведены работы по устранению дефектов - фрезерование асфальтобетона и замена верхнего слоя асфальта.

Дефекты асфальтобетонного покрытия были зафиксированы в ходе итогового осмотра объекта, а после дополнительных контрольных испытаний были выявлены дефекты, требующие устранения.

Подрядчики выполняют данные работы за свой счет. Движение на обработанных участках ограничено одной полосой и регулируется светофорами.

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