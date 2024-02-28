Предупреждение для иностранцев: мошенники звонят и сообщают о депортации из Литвы

"Департамент миграции предупреждает, что это работа мошенников, представители ДМ никому не звонят и о депортации не информируют. Всю информацию ДМ рассылает с помощью электронных сообщений в системе MIGRIS", – сказано в пресс-релизе ДМ.

Сообщается, что иностранцам звонят мошенники, которые называют себя работниками ДМ, и говорят, что человека признали "угрозой нацбезопасности Литвы", "ему грозит депортация", "иммигранты должны покинуть Литву, но перед этим явиться в вильнюсское отделение ДМ" и т.д. ДМ отмечает, что это ложные сообщения.

Если вам позвонили и передали подобную информацию, важно всесторонне оценить ее, проверить свою страницу в системе MIGRIS. Если в системе нет сообщений, значит не надо ехать в отделение ДМ и не надо ничего делать.