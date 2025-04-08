Предстоящий концерт Орбакайте в Литве вызвал бурю: ее ведь наградил Путин

„Одобряет или нет аннексию Крыма? Что значит „кажется да или нет“? Я видел в интернете старое фото, на котором Орбакайте запечатлена во время получения награды из рук Путина. Но если оценивать период в 20 лет, то очень много людей получили, но сейчас их позиция в отношении Украины важнее“, – сказал Палуцкас.
„У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить ответ обществу. Одобряет или нет, поддерживает или нет – не вижу смысла для спекуляций“, – прибавил премьер.
Концерт Орбакайте планируется 31 мая в концертном зале Pramogų arenа.
Орбакайте - дочь артиста цирка Миколаса Орбакаса и известной певицы Аллы Пугачевой. В феврале 2022 г. Орбакайте получила литовское гражданство, поскольку является внучкой граждан Литвы.
Активист Валдас Барткявичюс в социальной сети Facebook утверждает, что Орбакайте участвует в российской пропаганде. По его словам, в 2014 г., она намерено нарушила законы Украины и нелегально пересекла границу, чтобы заработать на концерте в оккупированном Крыму.
Барткявичюс уверяет, что она выступала в Крыму и в октябре 2022 г.
Delfi пытался связаться с организатором концерта и отцом певицы Миколасом Орбакасом, однако, похоже, все выбрали вариант не комментировать новость.
На звонок на номер главы Pramogų arenа Игоря Виноградова ответила женщина, которая не пожелала назвать свое имя.
„Мы ничего не комментируем. Вы позвонили туда, но ни я, ни Игорь ни на какие вопросы не отвечаем“, – сказала собеседница.
Кроме того, Delfi заметил, что Pramogų arena отключила возможность оставлять комментарии под своими сообщениями. В социальных сетях не видно и информации о концерте Орбакайте.
Организатор концерта Show Life также не информирует о концерте Орбакайте. Правда, несмотря на отсутствие информации, билеты еще можно купить на сайте.
Билеты стоят от 45 до 105 евро.
Delfi пытался связаться с отцом исполнительницы Миколасом Орбакасом и узнать, каких политических взглядов придерживается его дочь, однако он ничего комментировать не пожелал. Он сказал, что на такие темы по телефону не говорит и прервал разговор, положив трубку.
„Она не живет в России. Она несколько лет живет в Америке. Там и ее муж, все в порядке. Больше по телефону ничего не комментирую. Извините, но по телефону говорить е буду. Я сказал, где она живет. Спасибо за беседу“, – сказал Орбакас.