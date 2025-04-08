Предстоящий концерт Орбакайте в Литве вызвал бурю: ее ведь наградил Путин

„У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить ответ обществу. Одобряет или нет, поддерживает или нет – не вижу смысла для спекуляций“, – прибавил премьер.

„Одобряет или нет аннексию Крыма ? Что значит „кажется да или нет“? Я видел в интернете старое фото, на котором Орбакайте запечатлена во время получения награды из рук Путина. Но если оценивать период в 20 лет, то очень много людей получили, но сейчас их позиция в отношении Украины важнее“, – сказал Палуцкас.

„Мы ничего не комментируем. Вы позвонили туда, но ни я, ни Игорь ни на какие вопросы не отвечаем“, – сказала собеседница.

На звонок на номер главы Pramogų arenа Игоря Виноградова ответила женщина, которая не пожелала назвать свое имя.

Delfi пытался связаться с организатором концерта и отцом певицы Миколасом Орбакасом, однако, похоже, все выбрали вариант не комментировать новость.

Барткявичюс уверяет, что она выступала в Крыму и в октябре 2022 г.

Активист Валдас Барткявичюс в социальной сети Facebook утверждает, что Орбакайте участвует в российской пропаганде. По его словам, в 2014 г., она намерено нарушила законы Украины и нелегально пересекла границу, чтобы заработать на концерте в оккупированном Крыму.

Кроме того, Delfi заметил, что Pramogų arena отключила возможность оставлять комментарии под своими сообщениями. В социальных сетях не видно и информации о концерте Орбакайте.

Организатор концерта Show Life также не информирует о концерте Орбакайте. Правда, несмотря на отсутствие информации, билеты еще можно купить на сайте.

Билеты стоят от 45 до 105 евро.

Delfi пытался связаться с отцом исполнительницы Миколасом Орбакасом и узнать, каких политических взглядов придерживается его дочь, однако он ничего комментировать не пожелал. Он сказал, что на такие темы по телефону не говорит и прервал разговор, положив трубку.