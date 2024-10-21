Представлены первые выводы экспертов в деле об утонувшем подростке

Это значит, что смерть юноши не была насильственной.

Сейчас специалисты занимаются другими исследованиями, которые обычно проводят в подобных случаях. Об этом сказал прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.

На прошлой неделе сообщалось, что по предварительным данным, подросток утонул, выяснение точных причин смерти потребует несколько месяцев.

Личность погибшего была подтверждена ДНК-тестом. После подтверждения личности тело было передано близким покойного. В минувшие выходные юношу похоронили.