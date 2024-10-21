2024.10.21 12:11

Представлены первые выводы экспертов в деле об утонувшем подростке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Policijos automobilis
Policijos automobilis
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

На теле 15-летнего подростка, обнаруженном неделю назад в реке Нерис в Вильнюсе, следов насилия не обнаружено. Таковы первичные данные экспертов.

Это значит, что смерть юноши не была насильственной.

Сейчас специалисты занимаются другими исследованиями, которые обычно проводят в подобных случаях. Об этом сказал прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.

На прошлой неделе сообщалось, что по предварительным данным, подросток утонул, выяснение точных причин смерти потребует несколько месяцев.

Личность погибшего была подтверждена ДНК-тестом. После подтверждения личности тело было передано близким покойного. В минувшие выходные юношу похоронили.

Сообщалось, что 15-летний подросток пропал в Вильнюсе 30 сентября рано утром, его тело обнаружили в реке Нерис 14 октября.

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