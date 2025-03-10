Представлено приложение LT72: карта укрытий и советы о том, как себя вести в случае угрозы войны

На пресс-конференции, организованной Министерством внутренних дел в понедельник, министр внутренних дел Владислав Кондратович рассказал, что в мобильном приложении LT72 представлены советы и алгоритмы действий о том, как людям следует себя вести в различных чрезвычайных ситуациях.
„Мы создали мобильное приложение, которое уже доступно в электронных магазинах, а именно LT72. Оно содержит всю необходимую жителям информацию, включая информацию о том, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Там есть карта, на которой отмечены все места коллективного сбора, коллективные сооружения безопасности, укрытия, с учетом того, где человек находится, чтобы можно было направить человека, чтобы он знал, куда идти“, - пояснил министр.
По его словам, предусмотрены и ситуации, чтобы карты с укрытиями и коллективными сооружениями безопасности работали даже в случае отключения интернет-соединения. В этом случае ориентироваться и следовать карте поможет GPS.
В. Кондратович утверждает, что будут работать над тем, чтобы уведомления о бедствиях, которые обычно отправляются на мобильные телефоны, жители получали и через приложение LT72.
Советник директора Департамента пожарной безопасности и спасания (ДПБС) Донатас Гурявичюс, принявший участие в пресс-конференции, сообщил, что приложение LT72 также включает карту сирен оповещения.
„Уже сейчас мы можем узнать, услышим ли мы предупреждающую сирену, покрывает ли ее луч, который виден в приложении, наше обычное место работы, место жительства“, - сказал Д. Гурявичюс.
По его словам, LT72 дает возможность отмечать и проверять, какие предметы необходимо положить в так называемый тревожный чемоданчик.
„Мы надеемся, что после загрузки этого приложения гораздо больше людей получат возможность активно и удобно подготовиться к любому бедствию. Не нужно пугать людей, мы действительно этого не делаем, не нужно говорить о худшем варианте развития событий – войне. Мы говорим о том, что то, что есть в этом приложении, может понадобиться нам каждый день“, - сказал Д. Гурявичюс.
По словам В. Кондратовича, в ближайшее время планируется запустить информационную кампанию, в ходе которой людей будут призывать загрузить приложение LT72. Реклама о данном приложении будет транслироваться по телевидению, размещаться в социальных сетях, а также будут размещены плакаты в общественном транспорте крупных городов.
Мобильное приложение LT72 бесплатно и доступно в App Store и Google Play.
Как указывает заведующий Департаментом стратегических коммуникаций МВД Миндаугас Баярунас, приложение LT72 создано компанией ThinkBig, которая выиграла открытый конкурс, а стоимость создания приложения составила 36 тысяч евро.
По данным Министерства внутренних дел (МВД), 52 проц. жителей знают, что делать в чрезвычайной ситуации, а 53 проц. накопили необходимые запасы на трое суток, также указывается, что в последние годы увеличилось число людей, которые знают, где искать информацию о ближайшем укрытии.