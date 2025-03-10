Представлено приложение LT72: карта укрытий и советы о том, как себя вести в случае угрозы войны

„Мы надеемся, что после загрузки этого приложения гораздо больше людей получат возможность активно и удобно подготовиться к любому бедствию. Не нужно пугать людей, мы действительно этого не делаем, не нужно говорить о худшем варианте развития событий – войне. Мы говорим о том, что то, что есть в этом приложении, может понадобиться нам каждый день“, - сказал Д. Гурявичюс.