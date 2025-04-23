Представлен план эвакуации Вильнюса: в случае военного вторжения весь город не будет эвакуирован

„Есть одна полоса движения, которая позволяет выехать на автомагистраль. Конечно, есть возможность объезда, но предпосылки могут быть разными, например, что наши виадуки повреждены или заблокированы. Это место является бутылочным горлышком как для повседневной жизни Вильнюса, так и для эффективности плана эвакуации. Мы бы очень хотели, чтобы это место было улучшено. Здесь есть одна проблема — это уже не дорога на территории города Вильнюса, это дорога государственного значения и, к сожалению, пока Министерство транспорта и коммуникаций, Via Lietuva не видят необходимости начинать проектные работы по расширению этого места хотя бы до двух полос“, — сказал В. Бенкунскас.