Представлен план эвакуации Вильнюса: в случае военного вторжения весь город не будет эвакуирован

На пресс-конференции, состоявшейся в здании Вильнюсской мэрии, мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что у столицы и до этого имелся план эвакуации, однако он был скорее теоретическим и не обновлялся. На разработку нового плана потребовалось около года.
По словам мэра города, план эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и чрезвычайных инфраструктурных аварий.
„Мы опирались, прежде всего, на примеры Украины, города Киева, (...) по мере приближения 24 февраля 2022 года. Эти уроки наблюдались оттуда. Мы также смотрели на планы эвакуации городов США. Конечно, там контекст другой — крупные города приходилось, в основном, эвакуировать из-за стихийных бедствий и природных условий“, — пояснил В. Бенкунскас.
По словам В. Бенкунскаса, план эвакуации Вильнюса в настоящее время наиболее актуален для сценария возможного военного вторжения. Следует отметить, как заявил мэр, ситуация стабильная, о военном вторжении речи не идет.
„План эвакуации является частью нашего плана оборонной политики. (...) Мы объявили, что Вильнюс, столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении. Из-за этого наша практика подготовки отличается от Таллина или Риги. (...)
„План, конечно, сейчас, пожалуй, наиболее актуален в случае военной угрозы, но он точно также был бы актуален и в других случаях, если бы произошла авария, стихийное бедствие или ядерная угроза“, — пояснил мэр столицы.
По словам мэра Вильнюса, в случае военного вторжения, согласно плану эвакуации, весь Вильнюс не будет эвакуирован.
„Если бы возникла военная угроза городу, мы бы, прежде всего, готовились к обороне города и делали все возможное, чтобы помочь обороне, потому что оборона страны и столицы — это, прежде всего, дело армии“, — заявил В. Бенкунскас.
По его словам, в случае войны, скорее всего, будет объявлена мобилизация, а решения будут приниматься комендатурой совместно с военными, с предоставлением указаний муниципалитету. В. Бенкунскас выразил надежду, что сценарий военного вторжения все же следует оценить и с точки зрения разведки, рассчитывая на то, что разведка страны заранее предупредит государственные учреждения и общественность о возможных опасностях.
Определены основные направления эвакуации
План эвакуации города Вильнюса состоит из публичной части, предназначенной для населения, и закрытой части. Эта часть предназначена для государственных учреждений и межведомственного сотрудничества.
Как сообщил В. Бенкунскас, публичная часть плана эвакуации столицы будет представлена в печатном издании, которое будет доступно в библиотеках, староствах Вильнюса и других учреждениях, а также будет доступна электронная версия плана.
„Людям необходимо проявлять активность, знакомиться с планом эвакуации и учитывать свою индивидуальную ситуацию. (...) Лучше всего иметь семейный план, включающий ближайших родственников, особенно тех, кому нужна какая-то особая помощь“, — сказал мэр столицы.
Как указано в плане эвакуации Вильнюса, процесс эвакуации состоит из следующих частей: получение предупреждения, выход, достижение безопасной зоны или временного места проживания, получение информации и помощи, возвращение в места проживания (если разрешено).
Сигналы оповещения жителям Вильнюса, как указано в плане, будут передаваться посредством сирен, звуковых сигналов, телефонных сообщений, радио, телевидения и социальных сетей.
План эвакуации города Вильнюса предусматривает 69 мест сбора (например, детские сады, школы), где будут собираться и регистрироваться эвакуированные люди. По словам В. Бенкунскаса, люди с особыми потребностями, которым требуется дополнительная помощь, например, инвалиды, будут эвакуированы транспортом, организованным муниципалитетом. Правда, по словам мэра, очевидно, что большинство жителей Вильнюса будут эвакуироваться на собственном транспорте. Этот процесс, как указано в плане эвакуации, также будет контролироваться и организовываться.
План определяет три основных направления эвакуации столицы: Паневежское и Шяуляйское направление (улица Укмергес), Клайпедское и Каунасское направление (выезд по трассе А1), а также направление в сторону Алитуса и польской границы (проспект Саванорю, улица Гарюню, улица Лиепкалню, Эйшишкское шоссе).
Всего, по данным В. Бенкунскаса, включая промежуточные маршруты эвакуации, их будет 150. Эти маршруты понадобятся в случае закрытия или уничтожения основных проездов в случае диверсии.
Во время эвакуации будет работать горячая линия 19101.
В. Бенкунскас подчеркнул, что существует несколько мест подступа к столице, где можно было бы расширить и отрегулировать дороги, поскольку, по словам мэра, в случае эвакуации на этих участках могут возникнуть заторы. Одним из таких мест столичный градоначальник назвал выезд из Вильнюса в районе Гарюнай.
„Есть одна полоса движения, которая позволяет выехать на автомагистраль. Конечно, есть возможность объезда, но предпосылки могут быть разными, например, что наши виадуки повреждены или заблокированы. Это место является бутылочным горлышком как для повседневной жизни Вильнюса, так и для эффективности плана эвакуации. Мы бы очень хотели, чтобы это место было улучшено. Здесь есть одна проблема — это уже не дорога на территории города Вильнюса, это дорога государственного значения и, к сожалению, пока Министерство транспорта и коммуникаций, Via Lietuva не видят необходимости начинать проектные работы по расширению этого места хотя бы до двух полос“, — сказал В. Бенкунскас.
Важную роль будет играть полиция
Со своей стороны, генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас заявил, что сотрудники полиции сыграют важную роль в реализации представленного в среду плана эвакуации. По его словам, в первую очередь это будет включать обеспечение бесперебойного движения транспорта.
„Мы должны быть реалистами и понимать, что, вероятно, невозможно будет гарантировать бесперебойное движение в 100 процентах случаев, поскольку в городе есть определенные „горлышки“, места, где движение может застопориться. Однако, безусловно, будут выделены дополнительные силы полиции для регулирования дорожного движения, а в некоторых местах могут быть отключены светофоры“, — пояснил А. Паулаускас, участвовавший в презентации плана.
„Мы понимаем, что речь идет не только о Вильнюсе, а обо всей Литве, потому что весь поток (из столицы — ELTA) куда-то будет двигаться. В этом случае будут мобилизованы все силы Литовской полиции, чтобы в других уездах, других районах, если нагрузка увеличится, полицейские могли бы эффективно регулировать движение“, — продолжил он.
Также, по словам начальника полиции, во время эвакуации сотрудники должны обеспечить общественный порядок, защитить имущество жителей, покинувших город.
„Во время эвакуации часто возникают конфликты и скопления людей в эвакуационных пунктах, где сотрудникам полиции, возможно, придется тем или иным образом следить за тем, чтобы этот процесс прошел гладко. (...) Также крайне важно обеспечить сохранность имущества жителей после того, как город опустеет. Не секрет, что в таких случаях увеличивается преступность, поэтому определенное количество сил должно оставаться для патрулирования улиц“, — отметил А. Паулаускас.
„Если будет объявлена мобилизация, может быть введен комендантский час, для обеспечения которого снова потребуются силы на улицах. Это весь спектр задач, которые должна выполнять полиция. Я думаю, что мы готовы к этому сегодня, но план требует отработки навыков“, — заявил он.
Учения по плану эвакуации запланированы на осень
Начальник Генерального штаба обороны генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас также утверждает, что для эффективной реализации плана эвакуации города Вильнюса необходимы учения. Поэтому, по его словам, первые учения планируется провести уже осенью этого года.
„Я хочу подчеркнуть, что иметь план недостаточно. Нужно тренироваться. Один из первых этапов — отработка отдельных частей этого плана — состоится осенью во время учений, которые мы координируем с Вильнюсским городским муниципалитетом“, — заявил Р. Балтренас в ходе мероприятия.
Вильнюсский район обещает аналогичный план
Директор Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС) Ренатас Пожела рассказал, что обсудил с мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем необходимость разработки аналогичного плана эвакуации для возглавляемого им муниципалитета.
„В интересах нашего учреждения как координатора по реализации мер гражданской обороны, чтобы муниципалитеты действовали синхронно“, — заявил глава ДПОС на пресс-конференции.
„Наверное, сложно представить, как будет работать план эвакуации города Вильнюса при отсутствии плана эвакуации Вильнюсского района. Я говорил об этом с мэром Вильнюсского района, и он заверил меня, что в течение нескольких месяцев аналогичный план будет подготовлен для жителей Вильнюсского районного муниципалитета“, — отметил он.