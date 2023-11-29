Представители врачей о случаях суицида в сообществе: причины – сверхнагрузки и низкие зарплаты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
ФОТО: DELFI montažas

После того как в среду утром стало известно о добровольном уходе из жизни врача клиники Сантарос Вильнюсской университетской больницы Марюса Петрулениса, представители врачей подчеркивают, что это – системная проблема. По их словам, врачи сталкиваются со сверхнагрузками и не получают за свою работу достойную зарплату.

"Причины те же, они системные – недостаточное финансирование системы здравоохранения. Оплата услуг – расценки – недостаточные, это вынуждает врачей работать значительно больше. В результате люди переутомляются, выгорают, а выгорание приводит к депрессии, неверным решениям, ошибкам на работе, что еще больше усиливает напряжение и взаимоотношения – мы знаем, сколько моббинга в системе здравоохранения", – так прокомментировала ситуацию председатель Союза врачей Литвы (СВЛ) Ауристида Герлякене.

"Мы все время говорим о достойных условиях труда, о достойной заработной плате – у нас этого действительно нет, врачи вынуждены работать с повышенной нагрузкой", – заявила председатель профсоюза работников здравоохранения Литвы (ПРЗЛ) Рута Кирсене.
А. Герлякене также отметила, что некоторые возможные случаи самоубийства скрываются от медицинского сообщества.

"Могу также сказать, что в Шяуляйской больнице тоже был предполагаемый случай самоубийства, о котором работникам запрещено говорить. Связаться с работниками не удалось, сначала они хотели поговорить, но потом испугались и не заговорили. Это тоже случай утаивания", – отметила председатель СВЛ.

"Если Сантарос реагирует открыто и делает все, чтобы разобраться в ситуации и улучшить состояние работников, то Шяуляйская больница реагирует противоположно и пытается утаить", – сравнила случаи А. Герлякене.

Arūnas Dulkys

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в среду сообщил, что врач, работавший в клинике Сантарос Вильнюсской университетской больницы, покончил с собой. По словам министра, сейчас полиция проводит расследование, психологи оказывают помощь коллегам и родственникам.

В свою очередь, в клинике Сантарос Вильнюсской университетской больницы подтвердили, что во вторник добровольно ушел из жизни врач абдоминальной хирургии, заведующий роботизированной хирургией доктор М. Петруленис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии