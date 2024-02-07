Представители торговых сетей: все больше людей в Литве покупают просроченные продукты питания

После того, как Bolt Market в марте 2023 года ввел возможность заказа доставки просроченных продуктов на дом, руководитель службы доставки в Литве Эмилия Дадонайте утверждает, что литовцы все чаще покупают такие продукты.

"Идея этой категории заключалась в том, чтобы помочь бороться с проблемой пищевых отходов и предложить людям уцененные продукты с истекающим сроком годности в тот же день. Это идея действительно оправдалась, и эта привычка растет. И если раньше потребители делали один заказ из этой категории, то теперь они выбирают больше", – сказала в среду радиостанции LRT Э. Дадонайте.

Между тем, представитель Maxima Раминта Гецявичюте заявила, что торговая сеть пока не замечает повышенного интереса. Также, по ее словам, популярность таких товаров во многом зависит от размера города или поселка и уровня жизни в районе.