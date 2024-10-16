2024.10.16 16:35

Представители правоохраны арестовали владелицу Foxpay Тринкунайте и Германаса, произведены обыски

 
задержан и Навицкас
ru.DELFI.lt
Vilhelmas Germanas
Vilhelmas Germanas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Сообщается, что правоохрана задержала владелицу Foxpay Еву Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, пишет портал15min.lt. Это подтвердили и источники Delfi. Позже 15 min сообщил, что задержан также муж бывшей главы Соцмина Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. Порталу Delfi не удается связаться и с Навицкене.

Портал сообщает, что задержаны и другие люди, проведен ряд обысков.

Глава службы Расследования финансовых преступлений Роландас Кишкис сказал, что планируется провести пресс-конференцию по этому вопросу.

По данным источников Delfi, Германаса и Тринкунайте дома задержали около 4 ч. утра.

Были проведены обыски, изъяты телефоны и компьютеры.

По данным источников, правоохрана наведалась и в основанную ими компанию финансовых технологий iSun, изъяты компьютеры и телефоны всех сотрудников компании.

„Похоже, расследование связано с компанией iSun, наверное, речь идет об отмывании денег и легализации миллионов, полученных путем мошенничества“, – сказал собеседник Delfi.

В среду утром портал Delfi, не зная о задержании, тщетно пытался связаться с Германасом, чтобы задать ему вопросы в рамках журналистского расследования.

Значит, после задержания его телефоны также забрала правоохрана.

Напомним, что в мае 2024 года Delfi поднимал вопрос о ценах Foxpay для бизнеса и государства, тогда выяснились и другие необычные вещи. Стало известно, что с 2022 г. в правлении компании работал муж политика Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. Тогда расследования начали Центробанк, правительственная комиссия и другие ведомства.

Скандал с компанией финтех Foxpay“ привел к уходу Навицкене с поста министра социальной защиты и труда. Последней каплей стала ее поездка в Дубай с Тринкунайте и Германасом. Германас был судим за мошенничество.

В середине июня 2024 г. Тринкунайте ушла с поста председателя правления Foxpay.

I. Trinkūnaitė

Летом она сказала в интервью BNS, что „чувствует усиление угрозы объективной работе контролирующих ведомств и политизирование деятельности компании.

Служба спецрасследований (ССР), оценив имеющуюся информацию о возможной непрозрачной деятельности Foxpay, начала расследование. расследование касалось возможной легализации полученного преступным путем имущества и вмешательства в деятельность лица, работающего на госслужбе.

Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., с конца 2023 г до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел из правления Foxpay.

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