Представители Партии труда предлагают менять закон о запрете курения на балконах

"Трудовики" зарегистрировали поправки, согласно которым, чтобы разрешить в доме курение, надо получить согласие более чем половины жителей. Если такое количество жителей попросит, то действующий запрет на курение в доме может отозвать правительство Литвы или уполномоченные ведомства.

Такое предложение депутаты сделали, реагируя на зарегистрированные вице-спикером Юлюсом Сабатаускасом поправки к закону о контроле над табаком и алкоголем, в соответствии с которыми в многоквартирных домах будет запрещено курение только, если это предложение поддерживает половина жителей.

"Мы считаем, что поправки, облегчающие жизнь курильщиков, нарушают интересы общества, ведь собрать подписи более половины жителей будет непросто, а в некоторых случаях – невозможно. Жители многоквартирных домов имеют право на жизнь в чистом и здоровом окружении, мы хотим защитить это их право. Запрет на курение действует не первый год и, я думаю, Литва созрела до того, чтобы защитить людей еще больше", – сказал лидер Партии труда Андрюс Мазуронис.