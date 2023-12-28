Представители общественности призывают уволить директора Тракайского национального парка

Как заявила представитель общественников, направивших обращение в ведомства страны, Йоана Станюлените, только в этом году суды признали незаконными два разрешения, подписанные бывшим директором администрации Тракайского самоуправления. По мнению Й. Станюлените, чиновник, чьи разрешения отменяются судом, не может руководить национальным парком.
Представитель общественников также отметила радиостанции LRT radijas, что в одном из решений, признанных судом незаконным, Д. Кведаравичюс разрешил супруге депутата Сейма Артураса Скарджюса построить четыре дома на охраняемой территории.
Между тем, министр культуры Симонас Кайрис предложил не придавать значения данным судебным решениям.
"Дарюс Кведаравичюс нигде не фигурирует. Если бы он, например, фигурировал в эпизоде Службы спецрасследований, если бы его где-то допрашивали, то я понимаю это как прямую, личную ответственность, репутационное пятно. То, о чем мы сейчас говорим – по сути, это административные процессы", – сказал радиостанции LRT С. Кайрис.
В свою очередь как сообщила радиостанции LRT Раса Тумене, представитель Агентства общественного администрирования, которое совместно с Министерством культуры выступило организатором конкурса на должность руководителя, вопрос репутации кандидатов остается на усмотрение министра, поскольку отборочная комиссия не получает подробную информацию о кандидатах.
В начале декабря стало известно, что конкурс на должность руководителя дирекции Тракайского исторического национального парка, организованный Министерством культуры совместно с Агентством общественного администрирования, выиграл Д. Кведаравичюс.
Однако, как сообщил портал 15min, на заключительном этапе конкурса, при выборе между двумя кандидатами, решение о новом руководителе Тракайского исторического национального парка и члене Движения либералов Д. Кведаравичюсе принял его однопартиец – министр культуры С. Кайрис. В результате этого в публичном пространстве стал подниматься вопрос прозрачности конкурса.
В свою очередь министр отвергает связанную с этим критику и утверждает, что это – попытка оппонентов оказать давление.
Сомнение относительно конкурса на должность руководителя Тракайского исторического национального парка выразила член Союза демократов "Во имя Литвы" Ольга Вебрене.