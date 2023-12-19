Представители медиков: надо не увеличивать взнос обязательного страхования здоровья, а менять механизм оплаты услуг

"Около 15-16% пациентов в литовских больницах могли быть вылечены, но не госпитализированы на больничную койку. Но они там лежат, и это стоит от 100 до 150 млн евро в год. (...) Вопрос здесь двусторонний – как увеличить финансирование системы здравоохранения, но и как более эффективно использовать то, что у нас есть", - сказал Г. Кацявичюс.

По словам директора ГБК, в литовских больницах много пациентов, которых можно было бы лечить дома, сэкономив таким образом более 100 млн. евро государственных средств.

"Вопрос в том, как мы используем эти деньги, потому что, как показывают исследования, в Европе около 20% всех средств, выделяемых на финансирование системы здравоохранения, не приносят пользы, грубо говоря, они тратятся впустую. Мы не исключение", - подчеркнул он.

"Если мы сравним себя с другими странами Евросоюза, то увидим, что по объему государственного финансирования, исключая частные расходы жителей, Литва в 2021 году опережала 8 стран ЕС . (...) Это не тот случай, когда Литва совсем бедная, а системе здравоохранения остались только гроши", - сказал директор Государственной больничной кассы (ГБК) Гинтарас Кацявичюс.

Председатель правления Литовского движения медиков (ЛДМ) Ауристида Герлякене отмечает, что люди не хотят платить взносы в ФОСЗ, потому что не видят, сколько их и как они используются для лечения.

Поэтому, по ее оценке, пациенты должны сами накапливать средства на медицинские услуги.

"Когда им будет предоставлена ​​возможность откладывать деньги в собственный фонд, они будут знать, что деньги принадлежат им, и тогда они будут охотно платить. Это могло бы сработать, но люди на самом деле не хотят платить в ФОСЗ, потому что в Литве очень много неуправляемой коррупции", - сказала А. Герлякене.

Ее поддержал директор Ионишкской больницы Мартинас Гядминас, предложив изменить механизм направления взносов, уплачиваемых пациентами, в учреждения здравоохранения.

В интервью новостному порталу lrt.lt министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что на данный момент самой большой проблемой в сфере здравоохранения является слишком низкий взнос обязательного страхования здоровья (ОСЗ).